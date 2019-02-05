«Я ведь клоун, правда?» Главные цитаты кандидата Зеленского

Примечательно, что первую строчку в антирейтинге занял Порошенко — за него ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы половина опрошенных. У Тимошенко этот показатель — почти 30%, у Бойко — около 25%, у Ляшко — около 20%.

Исследование совместно проводили Центр «Социологический мониторинг», социологическая группа «Рейтинг», Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко и компания Info Sapiens.

Владимир Зеленский — тёмная лошадка президентских выборов на Украине. «Клоун» и «несерьёзный кандидат» уже обогнал в социологических замерах политического тяжеловеса Юлию Тимошенко. Главная интрига — сможет ли Зеленский удержать и защитить свой высокий результат.

Издание Украина.ру вспоминает самые яркие заявления шоумена, сделанные им как во время президентской кампании, так и до неё.

Ответ депутату-матерщиннику Барне

Вчера в здании Верховной Рады Украины один из народных избранников, депутат по фамилии Барна, послал на три буквы журналиста. Так и сказал: «Иди на…» Я думаю, что в лице этого журналиста он послал на три буквы всех представителей медиа. Поэтому, я думаю, справедливо, что я от всех медиа — с ответным посланием. Но на три буквы я не могу послать человека, это просто неприлично. И потом, я думаю, ребята, что вы просто все там не поместитесь. А вот мы нашли для вас теплое, уютное, надежное место. Поэтому ідіть у ср*ку!

Ответ СБУ на запрет сериала «Сваты»

В СМИ обговаривается такой важный для нашей страны вопрос — запретить сериал «Сваты». Без этого ж никак не растет экономика. Если сейчас задача СБУ и всех наших комитетов — забрать этот сериал от людей, ну так вы так и скажите, а не придумывайте различные поводы. Если кому-то не нравится слово «сваты», вам ближе слово «кумы», вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими «Сватами». Займитесь безопасностью, чтобы на улице можно было свободно пройти, а от «Сватов» пока ни один человек не повесился.

О сотрудничестве с МВФ

Какие там {у МВФ} условия? Там же условия жесткие. Они говорят, что без этого {кредитов МВФ} будет у нас дефолт… Вообще, честно говоря, дают транш — надо брать… Там очень жесткие проценты… Есть примеры других стран, которым они выдают кредиты. Давайте положим бумажки, давайте посмотрим. А можно нам такие же? Ребята, а чего нам другие, а кто с вами договорился?

О военной помощи Украине

В Канаде полно украинцев. Хорошо, мы сейчас никуда не вступаем {в НАТО}. Мы можем с канадцами подписать договор о какой-то военной поддержке? Ну, просто мне интересно. С поляками, там сколько наших украинцев работает… Кто-то там против НАТО. Ну, так есть же разные пути. Давайте с пятью-семью странами заключим какие-то договора. Солдатами меняемся, они помогают, приезжают, {нам дают} оружие и так далее.

О НАТО

У меня вопрос по НАТО. Мы знаем, что такое НАТО? Войдут войска, и мы будем защищены от агрессора? Иди договорись {с НАТО} тихо. Кому нужны плакаты твои? Кому надо в Конституции или где {это} закрепить? Я не понимаю, вы дипломаты или вы х*р знает кто? Ну вот я понимаю, я договорюсь с НАТО, если это возможно.

О дате победы

1 апреля {следующий день после выборов} — офигенная для меня дата. Для клоуна. Победить. Я ведь клоун, правда?

О поданной перед выборами декларации

Декларация рекордная. Я показал все, что у меня есть.

О президенте-артисте

Даже став президентом, не откажусь выйти на сцену. Если есть предложение, конечно!

О возможности переговоров с Россией

С русскими? Представляю. И не думаю, что там должен быть один лишь Путин. Мне кажется, группа людей из Украины должна встречаться с группой людей из Кремля. В Кремле же сидят те, кто поставил этих, в «ДНР-ЛНР». Если бы эти решали, надо было бы с ними говорить, а так — какой смысл? Надо с теми, кто решает.

… Придется говорить {с Россией}. Хотим, не хотим, через себя. Хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Прекратить стрельбу и развивать свою страну… Легко {представляю переговоры с Владимиром Путиным}. Та надо говорить, все очень просто: «Что вы хотите? Чего вы к нам пришли?» Написали пункты. «Шо надо, ребята?» Потом бы я взял эти пункты, мир-то надо на наших условиях. Потом сказал: «А вот наши пункты». Где-то посередине бы сошлись…

Я сказал бы: «Люди, я с ним говорил, вот его список. А вот наш список. Вот на это они готовы пойти. А дальше, люди, я считаю, что надо так. Однако, как и на выборах президента, решать вам. Проведем референдум. Не хотите — скажите свое слово. Хотите — тоже скажите».

Мне могут сказать: мол, да пока ты через депутатов проведешь этот референдум… Но зачем через депутатов? Все же просто. «Депутаты, не даете нам эту возможность? Гуляйте! Проведем онлайн, по телевизору. Нам нужен результат — что думают люди». Люди по-разному проголосуют, однозначно за или против не будет, но будет какая-то история. Утвердили список — и пошли жить.

О «возвращении» Донбасса

Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Идти туда войной? Я лично против: я не такой человек. Может, я и жесткий руководитель в «Квартале», но здесь я считаю, что вся эта тема, все эти куски земли — это все про человеческую жизнь. И человеческую жизнь я поставил бы на первое место: «Вот наша цель — сохраним людей». Поэтому любой вариант «мы туда пойдем армией» я отметаю сразу.

О Порошенко

Охарактеризовать гаранта я могу только двумя словами — «к сожалению».

Об отношениях с Коломойским

У меня нет с Коломойским отношений. У нас рабочие отношения.

… Я абсолютно независимый человек. Не хочу никого обидеть, но не родился еще тот, кто будет мной управлять. Я управляем только двумя подростками — это мои дети. Игорь Валерьевич — мой бизнес-партнер, и с ним комфортно, кстати, вести бизнес-отношения.

О языке (ах)

Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски — отцепитесь, отстаньте от них, на законном основании дайте им говорить по-русски.

О Берлине и Крыме

На концерте в Берлине я сказал, что Крым — наша земля. Кто-то из зала выкрикнул: «Какая там ваша страна?» и поднял российский флаг, что-то гадкое об Украине сказал. Ну я в зал — и стал ему бить морду.

О встрече с Януковичем

Виктор Федорович предлагал мне $100 миллионов, и я не согласился. Я же не больной на голову… У нас был момент, когда мы крепко выпили. Он решил меня споить, чтобы поговорить по душам. Я редко пью, но, честно говоря, я своими ногами ушел, в отличие от Виктора Федоровича.

О КВН

КВН — состояние души, я в нём нахожусь постоянно.

О главном качестве

Сегодня главное качество — это порядочность. С годами стало практически невозможно распознать с первого раза, что человек собой представляет. Все научились прекрасно маскироваться, да и у тебя уже замыленный глаз и нюх.

О мудрости

Раньше я бежал, бежал, бежал, боялся что-то упустить. Сегодня я становлюсь мудрее и бегаю уже не повсюду и не так быстро.

О терпении и желании

Сижу я дома и кормлю сына — у меня получается это делать. Он смотрит мультик, а я методично впихиваю в него ложку за ложкой. Лена поражается моему терпению, а все очень просто: я просто хочу это делать. Вот и весь секрет терпения.

О скандалах

Я всегда говорил: два человека скандалят — побеждает третий.

О кумирах в кино

О Никите Михалкове

До всех этих событий я уважительно к нему относился, его фильм «Свой среди чужих…» был одним из любимых. Но после того как я услышал, что он думает о моей стране, меня от него отвернуло.

О мнении других

Я прошел этот этап в жизни, когда мне говорили, что у меня что-то не получается.

О контактах с коллегами из России

С теми людьми, которые не придерживаются проукраинской позиции, мы просто перестали контактировать. Они сами по себе «утилизировались».

О своём росте

Кривой Рог — город, в котором я родился и вырос. Хотя вырос я не очень сильно.

О «сторонниках Украины» в России

В России все адекватные люди на нашей стороне. К сожалению, таких мало. Печально видеть коллег по цеху, которым промыли мозг.

О роли президента

Честно могу сказать: нет, я не представляю себя в роли президента.

О политической несвободе

Я точно знаю, когда ты у политиков возьмешь что-то, то уже никогда не будешь свободен.

О санкциях к артисту

Как только артист превращается в политика, к нему могут применяться санкции. Какие? Я всегда считал, что самая страшная санкция для артиста — когда он вышел на сцену и увидел, что люди на него не пришли. Что может быть сильнее?

О выборах

Я не могу с полным уважением относиться к людям, чьи поступки я не поддерживаю. И это одна из причин того, что я не голосую на выборах.

О предложениях и деньгах из России

Предлагали полететь в Москву, провести какое-то большое мероприятие за $250 тысяч. Я отказался.

… Раньше за час продукта мы зарабатывали $150-200 тысяч. После закрытия бизнеса в России стало максимум 30.

О своём характере

Есть люди, которые умеют абстрагироваться, а есть те, которые все переживают и пропускают через себя. Я из вторых.

Об Украине

Украина — актриса немецких фильмов для взрослых: она готова принять в любом количестве с любой стороны.

О поездках в Россию