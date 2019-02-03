Украинский военный рассказал об алкоголизме, наркомании и «молитвах» в ВСУ

Взятый в плен ополченцами Донбасса украинский военный, который проходил обучение в «Азове», Станислав Панченко рассказал о ситуации в украинских войсках.

Панченко 20 лет. В плен он попал после того, как «сильно накидался» алкоголем и «сделал два напаса». В таком состоянии он выстрелил из автомата под ноги зенитчика, забрал у того мобильный телефон и отправился «гулять», но случайно вышел на позиции ДНР.

Украинская сторона считает его дезертиром, но Панченко хочет вернуться и опровергнуть обвинения в суде. При этом служить в армии он больше не желает, пишет « Московский комсомолец » со ссылкой на News Front.

Он сообщил, что в «Азове» проводят идеологическую обработку, каждую ночь читают «Молитву украинского национализма». Бойцов часто возят по митингам. В украинской армии распространено употребление алкоголя и наркотиков, боевой дух низкий, воевать никто не хочет, рассказал Панченко.

Напомним, украинские СМИ сообщали о повсеместной наркомании в ВСУ.