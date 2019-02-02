Американская подготовка: в Донбасс прибыли диверсанты из Украины

Украинские диверсанты прибыли в Донбасс для проведения там боевых вылазок на линии соприкосновения, сообщили в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Там отметили, что злоумышленников подготовили инструкторы из США Канады . В Народной милиции республики предупредили о готовности в случае необходимости принять соответствующие контрмеры.

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил журналистам о прибытии в Донбасс для проведения боевых вылазок на линии соприкосновения группы украинских диверсантов, подготовленных инструкторами из США и Канады.

«В зону ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Волновахский район прибыла диверсионная группа из состава отдельного полка специального назначения. Диверсанты ранее прошли подготовку под руководством американских и канадских инструкторов», — подчеркнул Безсонов.

По его сведениям, украинское командование собирается использовать этих военнослужащих на южном направлении. Кроме того он отметил, что на мариупольском направлении в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли две снайперские пары специального назначения.

«Снайперы получили задачу от украинского оккупационного командования в назначенное время и в определенных районах, которые будут доводиться дополнительно, осуществлять обстрелы с целью провоцирования ответного огня с нашей стороны», — рассказал Безсонов.

В связи с этим он сообщил, что силы Народной милиции республики готовы принять соответствующие контрмеры.

«Хочу предостеречь шестерых кировоградских спецназовцев. Имеющаяся у нас информация позволяет принять соответствующие контрмеры, и наши подразделения готовы к встрече противника», — предупредил Безсонов.

Он также напомнил, что с начала года украинские силовики предпринимали четыре неудачные боевые вылазки у линии соприкосновения в Донбассе.

Накануне сотрудники правоохранительных структур ДНР задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении серии террористических актов и диверсий в республике.

«Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев были завербованы сотрудниками СБУ и выполняли на территории ДНР преступные приказы своих кураторов», — указано в сообщении пресс-службы МВД ДНР. Их причастность к серии диверсий и терактов на территории республики установлена, уточнили там.

При обыске у одного из задержанных изъяли не менее 40 кг взрывчатки, устройства для передачи и приема радиосигнала, элементы питания, а также «прочие элементы взрывных устройств промышленного и самостоятельного изготовления».

«Для сравнения, граната Ф-1 содержит около 50 граммов взрывчатого вещества, а для того чтобы уничтожить легковой автомобиль, достаточно 200-300 граммов взрывчатки. Изъятый у преступников арсенал мог стать причиной масштабной трагедии. Среди целей злоумышленников были коммуникации, объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения», — подчеркнули в МВД республики.

Там также сообщили, что в отношении фигурантов возбуждено несколько уголовных дел по фактам совершения преступлений, за которые законодательство ДНР предусматривает высшую меру наказания — пожизненное лишение свободы или смертную казнь.

В октябре прошлого года представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в подгруппе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева сообщила, что представители Киева в подгруппе по безопасности отказываются подписывать документ, запрещающий вести диверсионную деятельность в Донбассе.

«Хотелось бы отметить немаловажный факт, что в работе группы по безопасности уже не один месяц пытаемся достигнуть договоренностей о подписании документа, который бы запрещал проводить диверсионную работу. Украинская сторона уходит от подписания данного документа и по надуманным причинам отказывается обсуждать этот вопрос», — сказала Кобцева журналистам.

По ее словам, в целом на переговорах в Минске представители Киева уходят от прямого диалога с представителями республик «под эгидой антироссийской риторики».

«И немаловажный момент, что представители Украины отказываются обсуждать вопросы повестки дня в рабочих группах», — обратила внимание представитель ЛНР.

Кстати, не впервые выясняется, что переброшенные из Украины диверсанты проходили обучение у зарубежных инструкторов. В июне 2017 года бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что забрасываемые в Донбасс украинские диверсанты были подготовлены специалистами из Канады и США.

«Канада и США создали так называемую «восьмерку», или восьмой полк сил специального назначения, то есть диверсантов. Это они помогли очень хорошо. И на сегодняшний день все диверсионные группы, которые заходят к нам и в Донецк, это как раз все те, которые подчиненные этой «восьмерке», — отметил Плотницкий.

По его словам, основными задачами украинских диверсантов было разрушение инфраструктуры и убийство руководства самопровозглашенной республики.