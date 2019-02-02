Минюст Украины зарегистрировал пророссийскую партию

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» официально зарегистрирована Минюстом Украины . Об этом говорится в сообщении политической структуры, которая до декабря 2018 года действовала в стране под названием «За жизнь».

«Всех членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», всех наших сторонников и единомышленников можем поздравить с поистине историческим днем: теперь наша политическая сила официально зарегистрирована министерством юстиции Украины», — заявили на сайте партии «За жизнь».

Партия под новым названием официально внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций Украины.

Политическая структура появилась в результате раскола «Оппозиционного блока», в котоорый в том числе входят соратники свергнутого в 2014 году и бежавшего в Россию президента Украины Виктора Януковича . В ноябре политсовет политической структуры возглавил лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук , считающийся кумом российского президента Владимира Путина

«Оппозиционная платформа — За жизнь» на Украине считается структурой, ориентированной на Москву и интересы Кремля. Члены организации считают антитеррористическую операцию на востоке страны гражданской войной и протестуют против давления киевских властей на русскоязычное население.

Как писал News.ru, ранее Виктор Медведчук заявимл, что политика, проводимая властями Украины, является нетерпимой. По его словам, Киев создал обстановку, при которой разговоры о расколе перешли в раздел и распад страны.