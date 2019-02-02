Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минюст Украины зарегистрировал пророссийскую партию 

News.ru 1 час назад
Фото: platform.org.ua
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» официально зарегистрирована Минюстом Украины. Об этом говорится в сообщении политической структуры, которая до декабря 2018 года действовала в стране под названием «За жизнь».
«Всех членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», всех наших сторонников и единомышленников можем поздравить с поистине историческим днем: теперь наша политическая сила официально зарегистрирована министерством юстиции Украины», — заявили на сайте партии «За жизнь».
Партия под новым названием официально внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций Украины.
Политическая структура появилась в результате раскола «Оппозиционного блока», в котоорый в том числе входят соратники свергнутого в 2014 году и бежавшего в Россию президента Украины Виктора Януковича. В ноябре политсовет политической структуры возглавил лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, считающийся кумом российского президента Владимира Путина.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» на Украине считается структурой, ориентированной на Москву и интересы Кремля. Члены организации считают антитеррористическую операцию на востоке страны гражданской войной и протестуют против давления киевских властей на русскоязычное население.
Как писал News.ru, ранее Виктор Медведчук заявимл, что политика, проводимая властями Украины, является нетерпимой. По его словам, Киев создал обстановку, при которой разговоры о расколе перешли в раздел и распад страны.
News.ru: последние новости
Супрун высказалась за легализацию марихуаны на Украине Зеленского назвали лидером президентской гонки на Украине Украинскому министру подарили торт в виде руин Кремля
Комментарии8
Украина , В мире , Виктор Янукович , Виктор Медведчук , Владимир Путин , Минюст РФ
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
Интернет В мире
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение