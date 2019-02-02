Два кандидата в президенты Украины пострадали в один день

Депутат Верховной рады Украины и кандидат в президенты от «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец попала в ДТП. На одной из улиц Одессы в автомобиль парламентария влетел ВАЗ, сообщается на городском сайте 048.ua.

Инцидент произошел в пятницу, 1 февраля. У Богомолец травмированы плечо и нога, но скорую ей не вызывали.

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«Власть сходит с ума, потому что знает мои реальные рейтинги и отчетливо понимает, что при выходе во второй тур, я выиграю у любого. Потому пытается меня поломать и не допустить этого», — отметил он и добавил, что это второе нападение за день.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта, второй тур, в случае необходимости, будет проведен 21 апреля. По состоянию на 31 января Центральной избирательной комиссией Украины как кандидаты в президенты были зарегистрированы 26 человек.