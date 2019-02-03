Выросший рейтинг Зеленского объяснили на Украине

«Я опытный человек, понимаю, что это рейтинг не Владимира Зеленского лично. Это рейтинг «против всех». Это фрустрация такая, разочарование. И да, это возможность молодому политику Зеленскому показать себя. Выборы есть выборы, в этом и демократия», — заявил Аваков в интервью изданию LB.ua.

По его словам, на фоне других кандидатов в президенты Украины Зеленского можно считать этаким «народным героем».

«Может, и не ваш, и не мой герой, может, и не моих друзей — но чей-то, получается, герой, раз имеет такую поддержку. Вам не нравится такой герой? А он такой», — сказал Аваков.

Министр добавил, что шутки артиста Зеленского порой бывают смешными, но он не знает Зеленского, как политика.