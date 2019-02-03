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Выросший рейтинг Зеленского объяснили на Украине 

News.ru + ещё 3 27 минут назад
Фото: kvartal95/vk.com
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что высокие рейтинги кандидата в президенты, руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского показывают разочарованность общества в известных политиках страны. По его словам, Зеленский канализирует рейтинг «против всех».
«Я опытный человек, понимаю, что это рейтинг не Владимира Зеленского лично. Это рейтинг «против всех». Это фрустрация такая, разочарование. И да, это возможность молодому политику Зеленскому показать себя. Выборы есть выборы, в этом и демократия», — заявил Аваков в интервью изданию LB.ua.
По его словам, на фоне других кандидатов в президенты Украины Зеленского можно считать этаким «народным героем».
«Может, и не ваш, и не мой герой, может, и не моих друзей — но чей-то, получается, герой, раз имеет такую поддержку. Вам не нравится такой герой? А он такой», — сказал Аваков.
Министр добавил, что шутки артиста Зеленского порой бывают смешными, но он не знает Зеленского, как политика.
Ранее News.ru сообщал, что шоумен Зеленский опережает по популярности других кандидатов в президенты страны. Согласно данным январского опроса социологической группы «Рейтинг», за него готовы отдать свои голоса 19% респондентов. Второе место заняла экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,2%), а замкнул первую тройку действующий глава государства Пётр Порошенко (15,1%).
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков
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