Секс-скандал в украинской армии: Похотливый полковник возжелал лейтенанта

В украинской армии разразился секс-скандал. Лейтенант ВСУ обвинила своего командира в «настойчивых и систематических» сексуальных домогательствах. Слова военнослужащей подтверждают коллеги любвеобильного полковника

С первого дня прихода на срочную службу в воинскую часть А-1358, расположенную в Хмельницкой области, лейтенанту срочной службы Валерии Сикал полковник предложил статус «девушки по вызову» в обмен на легкую службу. После отказа в интимной близости девушка узнала, что такое настоящие тяготы военной службы.

Впрочем, в воинской части привыкли к чудачествам командира.

«Богатыри пришли, будешь нас обслуживать»

Уроженку винницкой области 24-летняя Валерию Сикал после окончания военной кафедры при Сумском государственном университете призвали на срочную службу. Было это 26 декабря 2017 года. Девушка поступила на должность инженера отделения технического контроля воинской части, базирующейся в Хмельницкой области.

В расположение она прибыла 3 января, представилась командиру и тут же ощутила его «заботу». Полковник в кабинете смерил ее оценивающим взглядом, расспросил о личной жизни, сказал, что по любому вопросу она может обращаться к нему напрямую — в любое время суток. Окрыленная таким внимание Виктория была рада тому, что ей достался такой «душевный» командир.

Но радовалась недолго. В тот же день вечером, когда она шла по территории части к казарме, к ней подкатил полковник — на собственном автомобиле.

«Он сказал: "Поехали! Садись, поехали, это приказ!" Я подчинилась. Он привез меня в какой-то дом в лесу, где начал рассказывать, что если я хочу легкой службы, то должна с ним спать. Если я откажусь, то я пройду через все тяготы военной службы. Лез целоваться, облапывал меня, несмотря на то, что я была против и все время вырывалась. Меня спасло то, что ему позвонили. Сказали, что приехал проверяющий и мы поехали в часть», — писала в заявлении Валерия.

А вечером полковник приказал ей прийти в отель для прикомандированных. Валерия боялась не выполнить приказ, но пошла с соседкой по комнате. Там их ждал командир с проверяющим, и накрытый стол. Полковник прямо сказал, что их нужно развлечь. Налил водки, приказал выпить и расслабиться. Валерия едва смогла увернуться и сбежать.

Как утверждает девушка, командир от нее не отстал, хоть она и старалась избегать с ним встречи. Если не удавалось, пыталась «строить из себя дурочку». По словам девушки, домогательства продолжались.

Но так как лейтенант не шла к полковнику, он однажды пришел к ней в комнату — не один, с еще одним офицером. Командир прямо с порога приказал:

«Раздевайся, ложись, к тебе богатыри пришли, будешь нас обслуживать».

Девушке с трудом удалось сбежать.

Не первая и не последняя

Впрочем, как и обещал любвеобильный полковник, Валерия прошла настоящий курс молодого бойца со всеми тяготами военной службы и даже подорвала здоровье, перенося с одного места на другое снаряды на складе.

При этом, как только она обращалась к командиру с просьбой отпустить ее в больницу на обследование или же дать дополнительный отпуск по состоянию здоровья, отвергнутый злопамятный полковник отказывал. Он даже не хотел опускать Валерию на ее свадьбу, ссылаясь на введение военного положения в Украине. Это стало последней каплей.

Валерия поняла, что без помощи правоохранителей ей не обойтись, хоть и служить под началом командира-приставалы оставалось полгода.

До того как пойти в полицию, Валерия узнала, что на полковника точит зуб не одна она. На него поступали жалобы от женщин — замкомандиру по морально-психологическому обеспечению данной воинской части Виктору Мищуку. Об этом он, уйдя в отставку, рассказывал местным журналистам.

«Когда я был в АТО в 2016 году, мне позвонила военнослужащая из управления части и сказала, что будет увольняться, так как командир ее домогается. Я посоветовал ей не торопиться, подождать, пока я вернусь и разберусь, но когда я приехал в расположение, она уже уволилась», — рассказывает Мищук местным журналистам.

Поступали и другие сигналы от представительниц прекрасного пола. Так же, как уверяет бывший замкомандира, полковник каждый день возил в домик в лесу военнослужащих или вольнонаемных девушек и женщин. Девушки рассказывали, что «он их учил, как надо обращаться с самцами». Те, кто отвечал командиру взаимностью, были в фаворе. Главбух части и медсестра после командировки в зону так называемой «АТО» получили удостоверение участника боевых действий, хотя ездили туда не воевать, а проводить инвентаризацию подразделения, стоявшего в тылу.

Специалисту по морально-психологическому обеспечению пришлось вести задушевные беседы с командиром части. Тот говорил, что ничего поделать с собой не может: не может довольствоваться только одной супругой, так и тянет его на других женщин. Попутно советовал «моралисту» самому завести любовницу, отмечал военный психолог.

Кроме этого, как оказалось, командир части был самодуром и большим выдумщиком. В интернете гуляет ролик, как в санчасти солдатам принудительно делают клизму. Так полковник наказывал военнослужащих, подозреваемых в распитии спиртного, а также нарушителей дисциплины.

По словам экс-замкомандира Мищука, процесс в медчасти командир заставлял снимать на видео, чтобы потом шантажировать бойца — дескать, если он еще что-то учудит, этот ролик появится в Интернете. А однажды полковник наказал сержанта за разбросанные на территории окурки, заставив неделю носить на плече огнетушитель. Несколько же офицеров ходили в части в касках — «чтобы мозги варили».

Впервые на Украине

Сейчас полиция и военная служба правопорядка проверяют изложенные факты. Полковника отстранили от выполнения обязанностей. Валерии предлагают забрать документы и перевестись в другое подразделение.

В то же время, как признаются военнослужащие, в украинской армии сексуальные домогательства — дело привычное.

«Во время моей работы в военной прокуратуре нам приходилось расследовать уголовные дела и по изнасилованию женщин и по изнасилованию мужчин. Но это было крайне редким явлением.

В армии не принято выносить сор из избы — из части. Конфликты или недоразумения улаживали на месте, если не было откровенного криминала. В данном случае есть основание привлечь командира к уголовной ответственности за сексуальное домогательство, а точнее, за принуждение к вступление в половую связь естественным или неестественным способом с лицом, от которого потерпевший материально или служебно зависим.

Правда, наказание, которое может за это последовать — штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов {850 гривен — около 2050 рублей} или арест на срок до шести месяцев», — рассказывает изданию Украина.ру юрист Иван Василенко.

Юристы говорят, что доказать факт сексуальных домогательств очень непросто. И если Валерия дойдет до суда, не передумает, это будет первый на Украине процесс, который создаст прецедент.

К слову, статистики, сколько женщин военнослужащих или же вольнонаемных подверглись сексуальным домогательствам со стороны коллег по службе или же командиров, никто не ведет. Впрочем, во время «АТО» многие женщины, отправившиеся на Донбасс, заявляли о сексуальном насилии со стороны командиров добробатов или их подчиненных. Но судить за такие шалости «героев Украины» было не принято.

Любвеобильный полковник тоже был участником АТО, и, скорее всего, к нему отнесутся снисходительно: отделается штрафом и переводом в другое место службы, считает военный эксперт Василий Сингаевский.