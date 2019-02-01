Томособесие: Порошенко запустил процесс «отжима» храмов. Что будет дальше?

В понедельник, 28 января, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о закреплении права религиозной общины менять конфессиональную принадлежность. По сути глава государства дал старт процессу «церковного рейдерства»

В документе говорится, что верующие путём голосования на собрании могут решить изменить собственную подчиненность любому религиозному центру, действующему в стране. Для этого необходимо 2/3 голосов присутствующих.

На троих

Украинские юристы называют закон абсурдным. Вводятся понятия «религиозная община» и «член религиозной общины» и соответственно право принимать в нее или исключать из неё членов. Однако непонятно, кто будет принимать/исключать и на каком основании.

Не установлены требования к количеству собраний общин. Неясно, кто должен быть организатором собраний.

«Нужно всех членов религиозной общины, в том числе тех, кто имеет право не присваивать себе идентификационный код, ставить на учет, для того чтобы определить, кто же является членом религиозной общины. Должен быть создан реестр членов религиозных общин и самих религиозных общин. Но как это физически сделать? Ведь можно быть членом десятков, сотен и тысяч церквей», — недоумевает юрист Ростислав Кравец.

Без четких разъяснений, говорит он, собираясь втроём, можно двумя третями голосов и Киево-Печерскую лавру переподчинить кому угодно. И это не шутка.

Корпорация «Церковь»

По мнению юриста, понятие «религиозная община» схоже с акционерным обществом, а принятие/исключение членов из общины — это из области корпоративных тяжб. В связи с этим Верховный суд должен дать разъяснение, в каких судах граждане могут защитить свое право в контексте церковных общин.

«Эти споры, с регистратором подведомствены хозяйственной юрисдикции, а не административной. Идет речь о праве быть участником процесса, о праве собственности», — сказал Кравец.

Также депутаты внесли изменения в закон о регистрации физ— и юрлиц. Введено понятие «регистрация религиозной общины». Это создало юридический механизм, когда без какого-либо волеизъявления регистрационная служба, которая подчиняется Министерству юстиции , регистрировала бы что угодно.

Причём антирейдерская комиссия в составе службы может в ручном режиме за один день отменить любую регистрацию. На днях по такому же принципу, отметил юрист, Оболонский регистратор внёс изменения в реестр и стёр все записи об изменениях руководителя совета адвокатов Киева с 2013 года.

Переустроить мечеть в лютеранскую церковь

Сообщается, что 142 из 12 000 приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ. Порошенко и правящая коалиция Верховной Рады сделали все, чтобы новая церковь обогатилась храмами. Хотя саму ПЦУ еще не признала ни одна поместная церковь в мире.

«Закон приняли потому, что процессы, происходящие в последние два месяца, не дают никакого молниеносного результата по поддержке новосозданной структуры и переходам в нее. Это не дает ничего и Порошенко в рамках его избирательной кампании, который любыми административными и юридическими методами пытается сделать ПЦУ более-менее масштабной. Но эта тематика малоинтересна и прихожанам, и обществу», — говорит замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

А этот факт подставляет и президента, и Вселенского патриарха Варфоломея. Его Пётр Порошенко заверял, что на Украине есть единая позиция по автокефалии, и необходима только воля Константинополя, чтобы наконец-то произошло «религиозное единение».

К самому же Варфоломею у православных епископов накопилось множество вопросов. В частности, зачем нужно было заниматься украинской автокефалией, нарушать православные каноны и усугублять ситуацию, сложившуюся в Украине около 30 лет назад?

Молчанов уверен: независимо от политической ситуации этот закон отменят.

Во-первых, голосуя за него, депутаты «кнопкодавили». А из-за «кнопкодавства» отменили «языковой» закон Колесниченко-Кивалова. Во-вторых, сам документ нарушает Конституцию и дискриминирует католиков, греко-католиков, мусульман и евреев. Такие выводы сделало научно-экспертное управление Верховной Рады.

«Исходя из закона, можно прийти в какую-нибудь мечеть и организовать там, к примеру, лютеранскую церковь. Прийти в синагогу и организовать там баптистский храм», — заявил аналитик.

Технология «перехода»

Ростислав Кравец говорит, что в соответствии с этим законом три человека могут объявить себя религиозной общиной того или иного храма. Причём эти трое могут быть жителями Крыма или ЛДНР, «чтобы их нельзя было найти», «но с представителями в Украине, которые с доверенностями обращаются в регистрационную службу, где их уже ждет регистратор». Регистратор же в течение пяти минут превращает религиозную общину под любым названием в ту общину, которая на основаниях договора аренды и будет находиться в помещении УПЦ МП.

«А другие общины, которые хотят занять это помещение, могут обратиться к этой общине, арендатору. Если у него будет такая возможность, то он заключит договора субаренды для проведения религиозных обрядов других общин в этом же культовом учреждении», — добавил эксперт.

Эта участь может действительно постигнуть лавры и монастыри УПЦ МП. Ведь закон — это всего лишь нормативное дополнение к общей схеме «отжима» церковного имущества, которую власть успешно протестировала на всей территории страны.

Так, священников вызывают в Службу безопасности Украины или госадминистрацию и сначала разговаривают с ними по-хорошему: агитируют, стимулируют, стращают.

«Если ничего не получается, подключают специально подготовленных людей, которых набирают из участников боевых действий (в Донбассе. — Прим. авт.). Они проходят инструктаж в СБУ. За этими группами закреплены свои кураторы — офицеры в штатском. Вознаграждение выплачивается из обладминистрации. Если не ошибаюсь, то в Житомирской области этот процесс сняли на видео — когда людей свозят автобусами, они получают инструкции. А после митинга старшие едут в СБУ на отчет и на расчет», — рассказал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

По убеждению политолога, этих организаторов церковного рэкета журналистам и общественности необходимо выявить и опозорить, чтобы после смены власти подвергнуть их люстрации.

Нет места в семье

Отмена закона — это всего лишь вопрос времени. Обязательный срок для перерегистрации общин УПЦ МП составляет четыре месяца и закончится в мае. А к этому времени будет избран новый/старый президент. Есть надежда на то, что, кого бы ни выбрали, новый глава государства оставит в покое религиозный вопрос, не будет делать его главной приманкой для рейтинга, как это делает Порошенко.