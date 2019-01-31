Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украину с начала года не пустили более 900 россиян 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники с начала 2019 года не пустили на Украину более 900 россиян, сообщил в четверг помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.
"С начала года (не пустили. — Прим. ред.) более 900 человек", — цитирует Слободяна агентство УНН.
По его словам, в 2019 году 30 тысяч граждан РФ пересекли украинскую границу.
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с РФ и осуществлять усиленный контроль за россиянами, въезжающими в страну.
Последние новости
Назван доход сенатора Арашукова Сенатор Арашуков смеялся в зале суда (видео) В чем Волочкова обвинила задержанного сенатора Арашукова
Украина , В мире , Олег Слободян
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова
Происшествия
«Сосулям» Матвиенко дали объяснение
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение