Мнение: сообщения о покушениях на Порошенко — «мощный месседж»

Гелетей отметил, что госохрана тесно сотрудничает со Службой безопасности, с контртеррористическим подразделением, с полицией и разведкой.

Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что такие заявления очень выгодны для Порошенко в период избирательной кампании.

"Такие сообщения Порошенко очень выгодны, они могут стать частью его предвыборной кампании, это сильный пиар-ход. Заявления о покушении на лидера страны — это, безусловно, мощный месседж. Особенно сейчас, когда Порошенко нужно искать всевозможные пути, чтобы войти в двойку лидеров. Ведь сейчас он в нее не входит. Поэтому Порошенко такие темы нужны. Но то, что покушения были реально — это сомнительно. Кем бы они были организованы? "Правым сектором"*? Несмотря на то, что весь период правления Порошенко они говорили, что готовы идти на Киев, но не пришли, не свергли. Теперь власти будут в этих "покушениях" искать российский след. Это любимая тема, с которой Порошенко не слезал все годы своего правления. Эта тема и сейчас для него актуальна и соответствует его стратегии", — сказалАнтон Бредихин.

*Экстремистская организация, запрещенная в России