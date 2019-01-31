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Мнение: сообщения о покушениях на Порошенко — «мощный месседж» 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: Council of Europe/Felix Zahn
Глава Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей сообщил, что в 2018 году ведомство предотвратило 11 покушений на президента Петра Порошенко. Об этом говорится на сайте "Украинского радио".
Гелетей отметил, что госохрана тесно сотрудничает со Службой безопасности, с контртеррористическим подразделением, с полицией и разведкой.
Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что такие заявления очень выгодны для Порошенко в период избирательной кампании.
"Такие сообщения Порошенко очень выгодны, они могут стать частью его предвыборной кампании, это сильный пиар-ход. Заявления о покушении на лидера страны — это, безусловно, мощный месседж. Особенно сейчас, когда Порошенко нужно искать всевозможные пути, чтобы войти в двойку лидеров. Ведь сейчас он в нее не входит. Поэтому Порошенко такие темы нужны. Но то, что покушения были реально — это сомнительно. Кем бы они были организованы? "Правым сектором"*? Несмотря на то, что весь период правления Порошенко они говорили, что готовы идти на Киев, но не пришли, не свергли. Теперь власти будут в этих "покушениях" искать российский след. Это любимая тема, с которой Порошенко не слезал все годы своего правления. Эта тема и сейчас для него актуальна и соответствует его стратегии", — сказалАнтон Бредихин.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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Украина , В мире , Валерий Гелетей , Петр Порошенко , Правый сектор , ИА Sputnik
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