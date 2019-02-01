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На Украине предложили частично легализовать марихуану 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила легализовать марихуану в медицинских целях. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Супрун заявила, что это поможет облегчить состояние тяжелобольных пациентов. Глава ведомства отметила, что легализация марихуаны для медицинского использования является частью общепринятой мировой практики.
«Оправдано ли такое использование? Ученые, врачи и пациенты по всему миру говорят, что да», — написала она.
Глава Минздрава считает, что доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса — это реализация их неотъемлемого права на медицинскую помощь.
«Применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств», — подытожила она.
30 января на сайте Верховной Рады была зарегистрирована петиция с требованием внести изменения в антинаркотическое законодательство Украины. Авторы петиции призвали легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях.
Медицинская марихуана легализована в Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Швейцарии, Канаде, США, Таиланде. В конце января ее разрешили в Израиле.
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Украина , В мире , Европа , Минздрав РФ , Верховная Рада
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