Чем плох новый план «урегулирования» конфликта в Донбассе

Курт Волкер одобрили урегулирование конфликта в Донбассе по некоему плану представителя ОБСЕ Мартина Сайдика. Как такового подробного плана нет, а названы главные шаги, которые помогут разрешить ситуацию, в частности, ввод в ДНР и ЛНР 20 тысяч миротворцев и создание временных администраций. Зачем в ОБСЕ и США выдумывают новые инициативы, когда так и остаются нереализованными Минские соглашения?

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал некий план урегулирования ситуации на востоке Украины, c которым пространно выступил на прошлой неделе спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. Эта инициатива, по словам Волкера, имеет «определенные идеи, от которых можно отталкиваться».

Дипломат отметил, что Минские соглашения «не были имплементированы в полной мере», поэтому необходима миротворческая миссия ООН , а план Сайдика как раз определяет, как ООН и ОБСЕ будут сотрудничать в Донбассе. Более того план Сайдика направлен на реализацию Минских соглашений, а не на их замену, утверждает Волкер. «Минские соглашения существуют, и важно, чтобы они были имплементированы. Как я понимаю, речь идет не об их замене, а о их воплощении в жизнь», — заявил американец, уточнив, что США рассматривают Минские соглашения «как соглашения, которые создали ключевые принципы».

Мартин Сайдик рассказал о своем плане в конце прошлой недели австрийскому изданию Kleine Zeitung. Дипломат назвал лишь основные пункты, не вдаваясь в подробности того, как на деле будет реализовано то или иное предложение. Основная идея плана, который должны ратифицировать парламенты России и Украины, сводится к нескольким пунктам. Ключ в преодолении затяжного конфликта лежит в проведении в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) выборов при посредничестве ООН и создании там впоследствии переходных администраций.

Кроме того, на неподконтрольные Киеву территории Донбасса планируется ввести не менее 20 тыс. миротворцев ООН. Причем они рассредоточатся не на линиях разграничения сторон, а по всей территории ДНР и ЛНР. Что касается учета интересов местных жителей, то Сайдик предложил соблюдать их языковые права (разрешить им говорить по-русски, а не провести полную украинизацию) и провести масштабную амнистию.

В республиках Донбасса в плане Сайдика увидели противоречия Минским соглашениям. Украинская сторона также раскритиковала инициативу Сайдика, заявив, что его план не в полной мере отвечает задачам киевских властей в регионе и требует доработки. В недоумении были даже в ООН, которой Сайдик отводит в своих предложениях ключевую роль. Как заявил накануне в разговоре с ТАСС официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик , Организация продолжает поддерживать Минские соглашения и не получала от ОБСЕ официальной информации о новом плане по урегулированию на Украине.

Москве идеи Сайдика также восприняли с удивлением. Полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что «нам не хотелось бы думать, что спецпредставитель ОБСЕ расписывается в своей несостоятельности и неготовности решать поставленные перед контактной группой задачи, которые мы, несмотря на сложности и откровенное противодействие со стороны Украины, решаем уже на протяжении долгого времени, добиваясь конкретных результатов». По его словам, позиция России не изменилась и путь к миру в Донбассе лежит через точное выполнение Минских соглашений.

Сам же Сайдик накануне отказался отвечать на вопросы журналистов, касающиеся его плана по урегулированию.

«Думаю, просто можно прочитать то, что написано в газете, здесь мне по этому поводу нечего сказать», — сказал дипломат.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, что накануне встречался с представителем ОБСЕ и пытался объяснить, что сейчас на Украине кардинально иная ситуация, нежели пять лет назад.

«Сегодня власть Украины представляет собой законодательно закрепленную жестко русофобскую систему, чего раньше не было. В этой ситуации позиция ОБСЕ и Запада выглядит совершенно неадекватной. Украина не выполняет свою часть Минских соглашений, власти неоднократно повторяли, что не собираются предоставлять особый статус ДНР и ЛНР, а это ключевой момент этих соглашений. А раз они не собираются предоставлять этот статус, то они несут ответственность за то, что ничего не происходит. Но ОБСЕ никогда не говорила об этом, наоборот, вводятся санкции против России, потому что она не выполняет Минские соглашения. До тех пор, пока будет эта ситуация, все эти «инициативы Сайдиков» абсолютно бессмысленны», — рассказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

«Начинать надо было с того, и здесь я согласен с Алексеем Чеснаковым, чтобы разобраться, почему не выполняются Минские соглашения. Но ничего принципиально нового, что могло бы сдвинуть с мертвой точки выполнение Минских соглашений, там нет», — подчеркнул эксперт.

Это определенная демонстрация активности ОБСЕ, потому что в марте будет приниматься новый бюджет, а миссия организации не добилась серьезных результатов в урегулировании конфликта, заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины Родион Мирошник.

«Это попытка сделать некую компиляцию, но в плане есть существенные вещи, которые неприемлемы для нашей стороны. Этот проект расшатывает Минские соглашения как таковые. Господа, это неправильно! Если есть стороны, взявшие на себя обязательства, они их должны выполнить, а не выдумывать новые варианты», — отметил он.

По мнению Погребинского, сам план может только создать новые проблемы, а не решить существующие. Если Минские соглашения были подписаны «нормандской четверкой» (Россия, Украина, Германия и Франция) и двумя представителями от Донбасса (от ДНР и ЛНР), пусть и в качестве частных лиц, то сейчас учитывать позицию Донецка и Луганска в ОБСЕ не предлагают.

«Сайдик как бы переформулирует проблему в выгодной Украине и Соединенным Штатам формате, переводя ее из конфликта между частями Украины в украино-российский конфликт. До сих пор Сайдик не позволял себе такого», — пояснил собеседник.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин тоже отметил, что подобные планы должны обсуждаться в диалоге с противоположной стороной, то есть с ДНР и ЛНР, но «такого диалога в принципе нет, идет попытка навязывания своего варианта».

«И эти варианты направлены не на то, чтобы достичь компромисса, а чтобы практически силовым путем додавить Луганскую и Донецкую республики и решить ситуацию на условиях Киева. Мне кажется, эти планы скорее делаются не для того, чтобы их действительно реализовать, а чтобы скрыть нежелание Киева и его западных кураторов выполнять Минские соглашения», — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД, добавив, что американцам необходимо не урегулирование ситуации, а сохранение ее в виде вялотекущего конфликта, именно поэтому «поддерживаются предложения, которые не имеют реальной перспективы».

Погребинский в свою очередь назвал план Сайдика «перепилом предложений самого Волкера, некий „Волкер лайт“. При этом он отметил, что Волкер давно перестал выполнять роль посредника, а превратился в представителя киевской власти. Курт Волкер — это не совсем точка зрения американцев, „это американский адвокат украинского режима“, поддержал его Мирошник.

Что касается предложения Сайдика создать на территории ДНР и ЛНР переходные администрации под эгидой ООН, то дипломат никак не конкретизирует этот процесс, указал Погребинский.

»Само собой предполагается, что должны быть разоружены 40 тысяч донецких и луганских людей. ООН должна организовать там условия для нормальной жизни и провести выборы. Ясно, что всерьез к этому никто не отнесется. Ничего этого не будет!» — прогнозирует эксперт.

Жарихин и вовсе заявил, что размещение сил ООН или ОБСЕ на территорию Донбасса — это введение не миротворческих сил, а полицейских, что «совершенно неприемлемо».

Пункты о международной вооруженной миссии ООН, и международной администрации противоречат Минским соглашениям, подчеркнул Родион Мирошник, добавив, что что в переговорах, которые идут уже четыре года, этих норм нет и они ни разу не обсуждались, в том числе и на предыдущем заседании в рамках Контактной группы.

«Этот момент для нас неприемлем, тем более без обсуждения с представителями республик», — заявил представитель ЛНР.