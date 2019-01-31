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Капитан «Норда» имеет основания покинуть Украину, заявил адвокат 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко имеет все основания покинуть Украину, он не находится под подпиской о невыезде, сообщил руководитель украинского адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", адвокаты которого представляют интересы крымских рыбаков, Максим Могильницкий.
Ранее Могильницкий сообщил, что капитан "Норда" Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал. Он не выходит на связь с родными и адвокатами. Могильницкий допустил причастность к исчезновению СБУ.
"У Владимира не было никаких ограничений на передвижение как по территории Украины, так и за ее пределами. Мера пресечения в отношении Горбенко не применялась. А срок действия той, что была в виде выполнения обязательств, истек еще шестого июня минувшего года. Обосновать ее продление прокурорам так и не удалось", — написал Могильницкий на своей странице в Facebook.
Он отметил, что капитан "Норда" — свободный человек. "Преступлений он не совершал и не осужден. Единственным препятствием, не позволявшим ему вернуться к семье, являются "флажки", выставленные СБУ на границе. Иными словами, его просто не выпустили бы из Украины. Точно так же, как ранее не выпускали других членов экипажа", — подчеркнул адвокат.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.
Капитану судна не удалось вернуться в Россию, на Украине его обвиняют в преступлениях по статьям "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".
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Украина , В мире , СБУ
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