Интеграция Украины в НАТО угрожает государственности, заявил Медведчук

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что закрепление в конституции Украины курса в НАТО несет угрозу государственности.

По словам Медведчука, власти игнорируют мнение своих граждан, "продавливая закрепление курса Украины в НАТО в конституции".

"Разве это не преступление против миллионов граждан, которые сегодня так не считают? Разве это не угроза краха государственности? Это то, что, на мой взгляд, сегодня представляет самую большую опасность ‒ опасность существованию государства Украины как страны и единого украинского народа как народа, который живет в этой стране", — приводит слова Медведчука пресс-служба политсилы в четверг.

Парламент Украины в ноябре 2018 года по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.