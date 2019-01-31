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Интеграция Украины в НАТО угрожает государственности, заявил Медведчук 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что закрепление в конституции Украины курса в НАТО несет угрозу государственности.
По словам Медведчука, власти игнорируют мнение своих граждан, "продавливая закрепление курса Украины в НАТО в конституции".
"Разве это не преступление против миллионов граждан, которые сегодня так не считают? Разве это не угроза краха государственности? Это то, что, на мой взгляд, сегодня представляет самую большую опасность ‒ опасность существованию государства Украины как страны и единого украинского народа как народа, который живет в этой стране", — приводит слова Медведчука пресс-служба политсилы в четверг.
Парламент Украины в ноябре 2018 года по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достижение ряда критериев, на что уйдет большое время. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Украина , В мире , Виктор Медведчук , Андерс Расмуссен , ЕС , Верховная Рада , НАТО
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