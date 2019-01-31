Около 80% украинцев не довольны деятельностью Порошенко

Около 80% украинцев недовольны деятельностью президента Украины Петра Порошенко , свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Опрос проводился с 16 по 24 января среди населения Украины от 18 лет и старше. Было опрошено 6 тысяч респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.