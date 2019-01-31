Около 80% украинцев недовольны деятельностью президента Украины Петра Порошенко, свидетельствуют обнародованные в четверг данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Опрос проводился с 16 по 24 января среди населения Украины от 18 лет и старше. Было опрошено 6 тысяч респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,3%.
"Уровень удовлетворенности деятельностью действующего главы государства за последние месяцы несколько вырос, зато оценки работы руководителя правительства и парламента снизились. Пятнадцать процентов довольны деятельностью президента Петра Порошенко, 80% — не удовлетворены", — отмечается в опросе, размещенном на официальном сайте "Рейтинга".
При этом деятельностью украинского премьер-министра Владимира Гройсмана довольны 12%, недовольны — 81% респондентов, работой Верховной рады довольны 5%, не удовлетворены — 90% опрошенных.