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На Украине в 2018 году предотвратили 11 покушений на Порошенко 

RT на русском + ещё 5 25 минут назад
Фото: EPA
Начальник управления государственной охраны Украины, бывший министр обороны страны Валерий Гелетей заявил, что в 2018 году удалось предотвратить 11 покушений на украинского президента Петра Порошенко.
Об этом Гелетей сказал в интервью «Украинскому радио».
«В 2018 году было предотвращено около 11 покушений только на президента нашего государства», — сказал он.
В августе 2018 года в Киеве продлили арест руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на Порошенко и других чиновников.
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Украина , В мире , США , Валерий Гелетей , Петр Порошенко
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