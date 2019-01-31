На Украине в 2018 году предотвратили 11 покушений на Порошенко

Об этом Гелетей сказал в интервью «Украинскому радио».

«В 2018 году было предотвращено около 11 покушений только на президента нашего государства», — сказал он.

В августе 2018 года в Киеве продлили арест руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на Порошенко и других чиновников.