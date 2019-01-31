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Гелетей сообщил о покушении на Порошенко
Гелетей сообщил о покушении на Порошенко

Волкер заявил о движении Украины в правильном направлении 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
За последние четыре года на Украине было сделано гораздо больше, чем за предыдущие десятилетия, заявил специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер.
«В вопросе укрепления национальной идентичности Украины, во внедрении реформ, которые уже привели к росту экономики, за последние четыре года после Майдана во всех этих сферах было сделано гораздо больше, чем за все предыдущие десятилетия», — сказал дипломат в интервью телеканалу «Прямой».
Волкер подчеркнул, что украинцы должны требовать большего. По его словам, Украина должна быть «богатой, честной, справедливой и предсказуемой» страной.
«И люди имеют право требовать этого. Но если посмотреть на всю историю Украины, это государство, наконец, постепенно движется в правильном направлении», — отметил он.
Ранее Волкер заявил, что решение Киева повысить цены на газ поспособствует стабильности в энергетической сфере.
RT на русском: последние новости
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Украина , В мире , Курт Волкер , Госдеп США
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