Волкер заявил о движении Украины в правильном направлении

«В вопросе укрепления национальной идентичности Украины, во внедрении реформ, которые уже привели к росту экономики, за последние четыре года после Майдана во всех этих сферах было сделано гораздо больше, чем за все предыдущие десятилетия», — сказал дипломат в интервью телеканалу «Прямой».

Волкер подчеркнул, что украинцы должны требовать большего. По его словам, Украина должна быть «богатой, честной, справедливой и предсказуемой» страной.

«И люди имеют право требовать этого. Но если посмотреть на всю историю Украины, это государство, наконец, постепенно движется в правильном направлении», — отметил он.

Ранее Волкер заявил, что решение Киева повысить цены на газ поспособствует стабильности в энергетической сфере.