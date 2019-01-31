MDR (Германия): игра Порошенко против времени

Шансы Петра Порошенко быть переизбранным на президентских выборах на Украине невелики, считает телеканал Mitteldeutscher Rundfunk ( Германия ). Масштабное мероприятие по выдвижению кандидатуры должно помочь президенту все же набрать темп. Однако продуманной стратегии в предвыборной гонке пока не наблюдается. А время идет — и оно работает против Порошенко.

Чем ближе президентские выборы, назначенные на 31 марта, тем больше нервничает команда нынешнего президента Петра Порошенко. Победивший в мае 2014 года сразу в первом туре выборов, Порошенко, по данным опросов, занимает второе место после бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко , которая во вторник в заполненном до отказа киевском Дворце спорта, самой большой площадке Украины, была официально выдвинута в кандидаты от своей партии «Батькивщина». Масштабное шоу Тимошенко прошло невероятно хорошо и привело к изменению планов выдвижения Порошенко.

Порошенко выдвигает свою кандидатуру раньше намеченного срока

Поначалу выдвижение кандидатуры Порошенко было запланировано на 2 февраля, но затем перенесено на 29 января. Мероприятие прошло в Международном выставочном центре в Киеве, где в 2017 году проходил конкурс «Евровидение». Кстати, Порошенко выдвинул свою кандидатуру не от партии «Солидарность», а как независимый кандидат. Тем самым он хочет показать, что обладает поддержкой широких масс. Его лозунг: «Мы идем своим путем!».

То, что Порошенко в этой ситуации, вероятно, не может больше полностью полагаться на лояльность влиятельной администрации президента, осложняет его задачу. Так, новостной сайт strana.ua сообщил, что глава администрации президента Игорь Райнин оценил шансы Порошенко на переизбрание как низкие. Поскольку осенью этого года на Украине пройдут еще и парламентские выборы, Райнин уже поручил своим сотрудникам прощупать почву в отношении других перспективных партий, чтобы и в дальнейшем укреплять свое политическое влияние, например, в результате избрания в парламент.

Главе государства придется бороться за второе место и выход во второй тур

Действительно, положение Порошенко в контексте предстоящих выборов незавидное. В 2014 году он с большим успехом выиграл в первом туре президентских выборов, получив почти 55% голосов, в то время как Тимошенко получила лишь около 13%. Таким образом ее показатели по сравнению с 2014 годом особо не улучшились, но сегодня с такими цифрами определенно можно пройти во второй тур.

Но Порошенко в первую очередь борется не с Тимошенко, а с комиком Владимиром Зеленским и другими перспективными кандидатами за второе место и тем самым за выход во второй тур. Зеленский сейчас является фаворитом в борьбе за второе место лишь с небольшим отрывом, поэтому исход остается открытым.

В 2014 году Порошенко извлек выгоду из политической ситуации

Но как получилось, что Порошенко настолько растерял свою популярность? Во-первых, его убедительная победа на выборах в 2014 году стала результатом тогдашней исходной ситуации. Ни один из трех оппозиционных кандидатов, включая Виталия Кличко , который играл активную роль в ходе Майдана, не произвел хорошего впечатления. А Порошенко, который был не только олигархом, но в свое время и секретарем Совета национальной безопасности, министром иностранных дел и министром экономики, всегда был рядом, излучал серьезность в крайне нестабильное время и, тем самым, смог получить широкую поддержку. Кроме того, в 2014 году — когда Россия после Майдана не признавала сформированное украинское правительство — было очень важно, что новый президент избран в первом туре.

Однако тогдашние предвыборные обещания Порошенко воспринимаются сегодня как плохая шутка. Так, он говорил о том, что антитеррористическая операция в Донбассе, где уже тогда шли бои, должна продлиться лишь часы, а не дни. Кроме того, Порошенко обещал, что мир будет достигнут в течение двух недель, что даже на тот момент звучало нереалистично. И все же Украина за время его правления сумела достичь двух главных важный целей — подписать соглашение об ассоциации с ЕС , а с лета 2017 года украинцы могут въезжать в страны Шенгенской зоны без визы при наличии биометрического паспорта.

Но эти достижения отходят на второй план не только из-за буксующей борьбы с коррупцией — Украина находится на 130 месте индекса восприятия коррупции по оценке «Трансперенси Интернешнл» (Тransparency International). Речь идет и о действиях самого Порошенко, которые разрушают его имидж в глазах бывших сторонников. Сюда относится, в том числе, упоминание украинского президента в «панамских документах», а также разгоревшийся скандал из-за проведенного год назад новогоднего отпуска на Мальдивах, который обошелся президенту в 500 тысяч долларов.

В роли патриотичного главы государства

Между тем 53-летний президент делает ставку на иную стратегию, нежели в 2014 году. Пять лет назад он хотел предстать в роли сдержанного умеренного политика, сейчас же он выступает в роли национально-патриотичного главы государства, делающего ставку на слоганы «Армия, язык, вера» и «Прочь от Москвы».

В то же время Порошенко разъезжает с томосом, указом о признании и независимости новой православной церкви Украины, по разным городам страны и пытается с как можно большим патриотизмом склонить на свою сторону избирателей. Но тема томоса, по данным издания «РБК Украина», после выдвижения кандидатуры больше не будет играть роли, Тогда Порошенко будет ориентироваться на вступление страны в ЕС как основную цель страны.

Таким образом продуманной стратегии в предвыборной гонке пока что не наблюдается. Это плохой знак, потому что время идет — и оно работает против Порошенко.