Лояльность жителей Донбасса определят на полиграфе

Украина семимильными шагами движется в сторону оруэлловского «1984». Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос намерен проверить сограждан на «детекторе лжи» на предмет сотрудничества с властями ДНР и ЛНР. Вне зависимости от того, отправят ли украинцев на «тотальный тест» на полиграфе, о правах человека в Незалежной можно забыть уже сейчас.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил проверять с помощью полиграфа граждан на предмет сотрудничества с «оккупационными властями» на Донбассе. Об этом глава надзорного ведомства заявил, выступая в эфире ток-шоу на телеканале «112 Украина».

Дословно Матиас сказал следующее:

«Сейчас верховный главнокомандующий Петр Алексеевич дал поручение и сейчас много кто занимается тем, как отсеять тех людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации — от тех, кто вынужденно работает учителем в школе, и тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги».

Более того, такие приборы для проверки уже есть, заверил телезрителей главный военный прокурор.

«Открою сегодня большую тайну для всего государства, — заинтриговал Матиос. — Сейчас в Одессе на базе одного… интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере».

Программа «по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов, и реакция на эти вопросы дает ответ — говорит искренне или неискренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека».

Вынуждены разочаровать главного военного прокурора Украины и его телеаудиторию — первый полевой полиграф был сконструирован еще в 1930-е годы, и не в Одессе, а в США . А компьютерные аналоги «детектора лжи» появились даже не в последнее десятилетие — например первый электронный аналог начал использоваться в ФСБ еще в 1999-м. Но даже если разработка, о которой поведал Матиос — это не украинское ноу-хау, то алгоритм выбора тех, кого будут отправлять на детектор лжи, пожалуй, не знает аналогов.

«Придется пропустить (через полиграф, — прим. ВЗГЛЯД) все население. Потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины», — цитирует Матиоса 112.ua.

Краматорска, Сказано не вполне внятно. Но можно предположить — «пропускать» через фильтрацию будут все-таки не все население Украины, а все население той части Донбасса, которую сейчас контролируют украинские военные — Славянска Лисичанска и т.д. Либо тех, кто сейчас пересекает линию соприкосновения. Но надо учесть и большое количество беженцев из зоны конфликта, переселившихся в другие районы Украины, и «растворились» в местном населении. А таких вынужденных переселенцев, только по официальным данным ООН , около 300 тысяч. Вот Матиос и задается вопросом: вдруг среди них окажутся бывшие сотрудники налоговых органов ДНР, или люди, работавшие в избирательных комиссиях. Или того хуже.

Отметим, что судя по опросам, подозрительность в адрес «донецких» и «луганских» нарастает: менее трети украинцев, опрошенных социологами Национальной академии наук Украины, готовы дать беженцам из Донбасса право голоса на президентских выборах или голосовании в Верховную раду . У них по сути и нет такого права — в августе Верховный суд Украины постановил, вынужденные переселенцы не могут голосовать на местных выборах. Зато у них может появиться обязанность доказывать свою лояльность, пройдя проверку на «интеллектуально-научном» полиграфе.

Впрочем, учитывая расплывчатость формулировок Матиоса, можно предположить: он хотел бы «пропустить все население» не только контролируемых сейчас территорий Донбасса, а всего Донбасса после его «освобождения» украинской армией — и там уже выявлять «сотрудничающих с Россией».

В любом случае, такая презумпция виновности гораздо больше напоминает не европейскую демократию, о которой вещает Киев, а натуральный тоталитаризм, причем не реальный, а из антиутопий.

«Украине понравилось, что Америка, Европа, весь «цивилизованный мир» пропустил мимо ушей, что Украина ограничила права человека на территории Донецкой и Луганской областей. На тех территориях, которые она контролирует, фактически отменены права человека», — сказал газете ВЗГЛЯД донецкий общественный деятель, бывший вице-премьер и спикер Народного совета ДНР Андрей Пургин.

«Если незамеченным для мира прошло такое грубейшее нарушение прав человека, причем открытое и узаконенное, то можно пойти еще дальше», — подчеркивает Пургин.

«Люди на территории Донецкой и Луганской областей и так живут по абсолютно отдельным законам, — продолжает собеседник. — По этим же «законам» — а на самом деле, по каким-нибудь постановлениям СБУ или еще по каким-нибудь заявлениям военно-гражданской администрации — вас встретят при пересечении линии соприкосновения. Отведут в вагончик и будут использовать полиграф для выяснения, сотрудничали вы или нет с кем-то в Донецке, в Макеевке? Я в это легко верю».

Ведь указанный режим, отменивший права человека, был утвержден Верховной Радой и президентом Петром Порошенко , напомнил Пургин.

«Сама Украина дает число арестованных ежедневно от пяти до девяти человек при пересечении линии соприкосновения. За участие в референдуме 2014 года дают не менее пяти-шести лет тюрьмы — это те люди, что сидели в комиссии, считали голоса или были секретарями», — напомнил Пургин.

Сколько сейчас в украинских тюрьмах сидят по политическим вопросам, никто не знает, отметил он, добавив — и честно говоря, это мало кого интересует, кроме Донецка и Луганска.

Украинский политолог Константин Бондаренко , со своей стороны, скептически оценил и слова Матиоса и антиутопические перспективы.

«По украинскому законодательству прохождение освидетельствования на полиграфе является добровольным делом. Второй момент — необходимо, чтобы для этого были созданы условия: сертифицированная аппаратура, сертифицированные специалисты, и т.д. Таковых сегодня слишком мало в Украине. Если принимать во внимание, что сегодня на Донбассе, который не контролируется Украиной, проживает около 3 млн человек, провести согласно нынешнему украинскому законодательству освидетельствование на полиграфе, попросту невозможно», — сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД.

Жители неконтролируемых территорий, как он заверил, с точки зрения украинского закона являются такими же гражданами Украины со всеми их правами. И принимать решения суда по каждому из 3 млн донбассцев (а лишь с санкции суда возможно применение теста на полиграфе), просто нереально, подчеркивает Бондаренко. По его мнению, Матиос просто говорил об идеальном варианте, который пока что остается утопией. Кроме того, если план будет реализован, категорически против выступят международные организации, «потому что ни в одной стране мира нет обязательного освидетельствования на полиграфе», подчеркивает Бондаренко.

Но отметим, в некоторых случаях Киев позволяет себе не обращать внимание на рекомендации и даже возмущение западных партнеров.

Добавим, что украинские законодатели видят и более простые, без технических сложностей, способы «поиска сотрудничавших с оккупантами».