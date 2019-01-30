Порошенко бросил новый вызов Кремлю

Порошенко бросает новый вызов Москве: «Украина должна быть в Европе» (Il Sole 24 Ore, Италия)

«От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем»: по названию форума, на котором президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, 29 января, о выдвижении своей кандидатуры на пост президента, во многом можно судить о его программе. Круты — это поселок, где в январе 1918 года небольшой отряд молодых украинцев пытался остановить наступление большевиков на Киев; Брюссель — место назначения Украины, кандидатуру которой на вступление в Европейский союз, не говоря уже о НАТО, Порошенко намерен официально представить в 2024 году. Этот путь связан с полным восстановлением территориальной целостности страны и украинского суверенитета: обращаясь к Москве, с огромным вниманием следящей за этими президентскими выборами, способными изменить внутреннее равновесие в государстве, Порошенко говорит, что Украине нужен мир с Россией, «холодный, но мир».

Карта национализма

Прежде чем стать президентом в 2014 году, Порошенко был известен на Украине как король шоколада «Рошен», и до недавнего времени, исходя из результатов опросов, население его не жаловало, отдавая предпочтение Юлии Тимошенко, решительно настроенной вернуться на политическую сцену после нескольких лет тюремного заключения, к которому ее приговорили при пророссийском президенте Викторе Януковиче. Учитывая, что Порошенко был избран пять лет назад на волне протестов на Майдане и утраты Крыма, реаннексированного Российской Федерацией, сейчас президент Украины делает ставку на карту национализма и патриотизма, чтобы улучшить свои перспективы: после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года реакция на очередное столкновение с Россией и арест трех украинских судов и членов их экипажей, находящихся сейчас под следствием в Москве, улучшила показатели Порошенко. Он поставил на национализм и на религиозном фронте, обеспечив восстановление независимой от Москвы Украинской православной церкви.

За Европу и НАТО

«Прошу у избирателей мандата на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, гарантировать необратимость нашей независимости», — обратился президент к своим сторонникам. Восстановление территориальной целостности страны (нарушенной в 2014 году фактическим отделением части территорий Донбасса, восточного региона на границе с Россией) потребуется, чтобы «завершить построение сильного, процветающего государства», в котором, как обещает Порошенко, «благосостояние, безопасность, порядок не менее важны, чем армия, язык, вера. Чтобы над прочным фундаментом, который мы заложили за пять лет, возвести добротные стены и надежную крышу».

Европа — путеводная нить в речи Порошенко, который предостерегает от угроз «пророссийского реванша, популизма и авторитаризма». Эти угрозы несовместимы «с европейским вектором развития Украины, каждая противоречит европейским политическим стандартам. А следовательно, если не отвести эти угрозы, не остановить их носителей, Украина сама упадет в смертоносные объятия России».

Соотношение сил

Будет непросто убедить избирателей, утративших доверие к лидеру страны из-за отсутствия конкретных результатов за пять лет президентства Порошенко: на экономическом фронте, в борьбе с коррупцией, в так и не завершенной войне на Донбассе с ее десятью тысячами жертв, застывшей в форме неустойчивого перемирия. Однако президент настаивает, что «никогда не противоречил стратегии на полный разрыв с колониальным прошлым, на собственный путь Украины, на цивилизационный союз с Европой»: «Мы не имеем права остановиться на полпути, — заявил Порошенко. — Миссия нашего поколения — довести до успешного завершения построение прочного украинского государства — (…) стала бы утешением для тех, кто положил на этот алтарь свою жизнь».

Если 31 марта ни один из кандидатов не преодолеет 50-процентный барьер голосов, 21 апреля будет назначен второй тур выборов. По данным последнего опроса Украинского института анализа и прогнозов, за два месяца до выборов 20,2% украинских избирателей намерены отдать голоса за Юлию Тимошенко; второе место занимает шоумен Владимир Зеленский, в то время как Порошенко приходится делить третье-четвертое место с депутатом Юрием Бойко (им досталось по 11,9% голосов).

Пять лет назад, весной 2014 года, Порошенко был избран, получив 54,7% голосов. Из пунктов предложенной им программы Тимошенко разделяет сегодня задачу интеграции с Западом; к этому пункту лидер оппозиции добавляет реформы в области государственных расходов и увеличение зарплат, не соответствующих рекомендациям Международного валютного фонда, проводящего программу финансовой помощи в поддержку бюджета. «Мы сможем побороть коррупцию, — заявила Юлия Тимошенко, выдвигая свою кандидатуру за несколько дней до Порошенко. — И мы это сделаем. Это возможно: я обещаю, что стану кошмаром для тех, кто питается коррупцией». Прошлое довлеет и над ней: она — циничная бизнес-леди, десятки лет находящаяся на политической сцене. В ее случае убедить избирателей тоже будет непросто.