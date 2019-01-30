На Украине «разоблачили» главную цель Порошенко

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Медведчук назвал целью властей Украины уничтожение сознания украинцев 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Председатель политсовета украинского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешние власти Украины стремятся «уничтожить, сломать сознание миллионов» украинцев.
Об этом сообщает «112 Украина».
«Действующая власть создала обстановку, при которой разговоры о расколе перешли в раздел и распад страны… Власть своей политикой пытается уничтожить, сломать сознание миллионов граждан нашей страны. Они пытаются уничтожить нашу историческую память, нашу веру, наше сознание того, каким образом мы должны жить», — сказал он во время съезда организации.
По словам Медведчука, объединение и выбранный его членами кандидат на пост президента Украины Юрий Бойко намерены «положить конец беспределу действующей власти».
«Наши главные враги: боевые действия на Донбассе, тарифный геноцид, коррупция во власти, криминальный беспредел, радикальный национализм, внешнее управление заокеанских хозяев киевской власти, бедность людей и социальная несправедливость», — заключил политик.
В июле 2018 года директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен сообщила, что за пять лет значительно возросло число живущих за чертой бедности украинцев.
Кроме того, экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН отмечал, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны.
RT на русском: последние новости
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Комментарии8
Украина , Видео , В мире , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Леонид Кравчук , Всемирный Банк
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