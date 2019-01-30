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МИД РФ прокомментировал заявление Порошенко о мире с Россией

Сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова подозревают в организации двух убийств

В Венесуэлу из России и далее будет поступать самое современное оружие