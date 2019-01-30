Петр Порошенко официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок. Уже зарегистрированы 22 кандидата. Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Каковы шансы Порошенко и какой кандидат был бы предпочтительнее России?
Комментарий Евгения Бовта:
О своем выдвижении Порошенко заявил на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем». Брюссель тут олицетворяет то, что Порошенко выдает как свое главное достижение — евроинтеграцию. И безвизовый режим с Евросоюзом. А упоминание селения Круты — это отсыл ко временам Гражданской войны, когда студенты киевских училищ пытались задержать продвижение большевиков к Киеву. Основной соперник Порошенко, бывший премьер Юлия Тимошенко, кстати, тоже заявила о своем выдвижении в исторически значимый день — день Соборности, когда сто лет назад впервые восточные, западные и центральные украинские земли объединились в одно государство. Так что тема «исторических скреп» в избирательной кампании идет вовсю.
Тимошенко еще упирает на популизм. Например, обещает сразу увеличить зарплаты и пенсии в 3,5 раза. И немедленно вступить в НАТО. Порошенко насчет НАТО более осторожен и делает акцент на то, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз. Видимо, это все же более «продаваемый» электорату тезис. Также в своем предвыборном выступлении он высказался за «холодный мир» с Россией. То есть все же не за войну до победного конца. Уже хорошо. К тому же для Москвы Порошенко понятен, привычен и по-своему предсказуем. А тезис о «холодном», но все же мире может пойти ему в плюс. Многие граждане Украины устали от полувоенного положения.
В пользу Порошенко могут сыграть и другие факторы. Экономика страны больше не падает, рост ВВП в прошлом году превысил 3%, это в полтора раза больше, чем в России. Большинство населения по европейским меркам по-прежнему живет в нищете. Однако Украина, как, кстати, и Россия, это такие страны, где более значимым может быть не обещание журавлей в небе, а надежда на то, что не станет хуже. Ну и еще «лишь бы не было войны». Из других предвыборных козырей Порошенко — автокефалия Православной церкви Украины, приговор экс-президенту Януковичу по делу о госизмене.
Мало кто знает у нас о проводимой на Украине постепенной децентрализации. Проявилась она, в частности, в том, что вместо 3,5 тысяч мелких громад — единиц самоуправления — появилось около 8 сотен более крупных, которые получили новые источники налоговых доходов, а также расширенные компетенции в области землеустройства, регистрационных процедур, архитектурно-строительного контроля, обеспечения функционирования местных школ и даже для реализации крупных инфраструктурных проектов. Эти укрупненные громады могут заключать между собой «по горизонтали» договоры о сотрудничестве в реализации общих проектов, минуя центр, в том числе в области управления инфраструктурой, коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и т.д. Этот процесс, кстати, может снизить градус политических страстей на общенациональном уровне. Люди могут заняться проблемами на местах. Наконец, явным козырем Порошенко является то, что на выборах уже зарегистрированы 22 кандидата. Это размоет протестный электорат.
Против Порошенко работают все те же серьезные экономические трудности, бедность населения, кратный рост коммунальных платежей, не снижающийся уровень коррупции. По разным опросам, Порошенко либо сравнялся с Тимошенко по популярности, либо отстает от нее не сильно, входя в тройку или пятерку лидеров. У него есть шанс пройти во второй тур. Его рейтинг, по разным опросам, от 11 до 17%.
Упоминания заслуживает, по крайней мере, еще один кандидат — шоумен Владимир Зеленский. По роду занятий он комедиант. Хотя ряд его предвыборных предложений избиратели могут счесть вполне серьезными. Например, о том, чтобы завести каждому гражданину «экономический паспорт» — своего рода счет, где будет накапливаться часть доходов от реализации госимущества или полезных ископаемых. По достижении совершеннолетия каждый молодой человек получит эти накопления как свой стартовый капитал. Бизнесу Зеленский предлагает легализовать доходы в обмен на отказ от налогообложения и судебного преследования за неуплату налогов. Еще он общается с избирателями в том числе на русском языке. Зеленский стабильно входит в тройку лидеров по рейтингам. И если он вдруг победит, то это будет довольно смешно. Вопрос лишь в том, кто будет смеяться последним. И над кем.