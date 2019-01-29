Порошенко необдуманно предлагает Украине выбирать между собой и Путиным

Накануне своего выдвижения на второй президентский срок Петр Порошенко заявил о том, что Украине нужен холодный мир с Россией . Человек, постоянно выдумывающий войну с Россией, вдруг заговорил о мире только потому, что думает, что это поможет ему переизбраться конце марта. Но невозможна ни победа Порошенко, ни мир — точнее то, что под ним понимает олигарх, ставший президентом.

Прежде чем объявить о своем выдвижении в президенты Петр Порошенко выступил в Киеве на форуме «От Крут до Брюсселя . Мы идем своим путем». Из уст человека, постоянно говорящего о войне с Россией — то есть желании нашей страны напасть на незалежную — прозвучали непривычные слова.

«Конечно, нам нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны».

Но никакой смены риторики на самом деле не произошло — потому что дальше украинский президент объяснил, что он имеет ввиду.

Признав, что тема войны и мира будет одной из ключевых на грядущих выборах, потому что «народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего», Порошенко стал обвинять своих соперников. Дескать, некоторые политики, претендующие на президентский пост, играют на стремлении жителей страны к миру, и «предлагают встать перед Путиным на колени или в какую-то другую позу»:

«Но враг пришел не за Крымом к нам, не за Донбассом! Враг пришел за всей Украиной, чтобы вернуть беглянку в тюрьму народов. Мир — это полное восстановление территориальной целостности Украины. Мир — это признание Москвой нашего права идти своим путем. И мы должны сделать все, чтобы никогда больше Украина не должна была спрашивать у Москвы, куда нам идти».

Направление движения Порошенко тоже подтвердил в этой же речи — заявив, что в 2024 году (то есть в год истечения его второго срока — на который он надеется переизбраться) Киев подаст заявку на вступление в Евросоюз , «и нет никакого сомнения, что мы получим и начнем выполнять план действий по членству в НАТО ».

То есть Порошенко прямо обозначает условия мира с Россией — восстановить территориальную целостность Украины и признать ее вступление в НАТО.

Глава несостоявшегося государства, осколка великой России, хочет, чтобы Россия отказалась от идеи восстановления единства большого русского мира (включающего себя и тех, кто именует себя украинцами) и позволила Западу забрать древнюю русскую землю, изначальную Русь, под свое крыло. Мало того, что с вступлением в НАТО даже сейчас не согласна половина населения собственно Украины — так и сама идея о том, что Россия это «тюрьма народов», какая-то отдельная от Украины цивилизация, что русские это какой-то отдельный от украинцев народ, является прямым национальным предательством по отношении к большому русскому народу.

Порошенко, как и немалая часть нынешней украинской элиты, это не просто национал-предатели, противники России и интересов всего русского народа — они главные враги Украины как таковой. Потому что существование даже нынешней, потерявшей Крым и Донбасс, Украины возможно только при близких отношениях с Россией — любое движение на Запад разорвет ее как государство.

Это даже не говоря о том, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в ЕС — то есть Запад хочет зафиксировать ее отрыв от России (атлантистов Украина вообще интересует только в качестве анти-России, как инструмент ослабления России), но при этом понимает, что ускоренная атлантизация западной части русского мира станет прямым вызовом Москве. От приема в НАТО и ЕС Украину удерживает не уровень жизни и не несоответствие европейским стандартам — а именно страх Запада перед конфронтацией с Россией, осознание того, что тронув Украину, Европа посягает на чужую территорию.

Порошенко может делать вид, что он этого не понимает и обещать европейское будущее наивным гражданам Украины, одновременно пугая их «имперской угрозой», но сами-то украинцы знают, частью какого мира они являются — и какое место было бы уготовано им на Западе даже в том случае, если бы евроинтеграция была действительно возможна.

Но Порошенко нужно переизбираться — и пропрезидентствовав пять лет как «президент, защитник от русской агрессии» и «президент, ведущий Украину в Европу», он хочет удержать власть еще на пять лет под теми же лозунгами. Поэтому идет нагнетание истерии вокруг «военной угрозы», поэтому делаются различные воинственные и глупые заявления — чтобы привлечь к себе симпатии той части украинских избирателей, что возбуждена пропагандой и напугана «российской угрозой». Ведь в целом украинцы практически полностью разочаровались в Порошенко за пять лет его правления — голосовать за него собираются от 7 до 12 процентов избирателей, и переизбраться ему может помочь только чудо.

При этом сам Порошенко так не считает — и, похоже, думает даже, что сумеет привлечь к себе часть голосов тех, кто против конфронтации с Россией. Именно поэтому он говорит о мире с Россией, пусть и холодном. Что такое «холодный мир» никто не знает — но можно предположить, что для Порошенко это такой мир, в котором Россия еще не вернула Украине Крым, но уже не мешает ей идти в ЕС и НАТО, а на линии соприкосновения сторон в Донбассе царят тишина и покой.

Этого никогда не будет — потому что сама киевская власть не заинтересована в тишине на границе с Донбассом. Ведь там она сдерживает «российскую агрессию» — а если все будет тихо, то кого сдерживать? Естественно, никогда Россия не согласится и с атлантизацией Украины — исходя даже не из своих собственных, а общих, русско-украинских интересов. Потому что Россия отвечает за будущее всего русского народа — в том числе и той его части, что живет на Украине и считает себя украинцами.

Поэтому между русскими и украинцами не может быть никакой войны — ни холодной, ни горячей. Но не может быть и «холодного мира» — и уже не по названным выше киевским политическим причинам. Холодного мира не может быть потому, что между нами может и должно быть только одно состояние отношений — теплое, братское. И именно на него работает Россия, именно его хочет вернуть Путин.

Да, потребуется время — но вернется и дружба России и Украины как государств, и их союз. Без Порошенко — но с Путиным. Так что очень правильно была написано на церемонии выдвижения Порошенко — «Либо Порошенко, либо Путин». Так и будет — в конечном счете Украина выберет Путина. И Россию.