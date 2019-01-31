ЦИК Украины зарегистрировал Зеленского кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала шоумена и режиссера Владимира Зеленского в качестве кандидата на выборах главы государства.

«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала артиста, руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборы 31 марта», — указывается в заявлении.

Деятель культуры выдвинут от своей партии «Слуга народа», передает RT. При этом украинские СМИ отмечают, что Зеленского зарегистрировали, несмотря на то, что тот в последнее десятилетие не проживал на территории Украины.

По конституции страны кандидатом может стать гражданин Украины, проживающий на ее территории беспрерывно последние десять лет. По данным украинских изданий, у Зеленского срок украинской прописки начинается с 14 августа 2009 года, а потому у комиссии нет информации еще о четырех месяцах его местонахождения.

Ранее звезда сериала «Слуга народа» подчеркнул, что вместе с документами он подал и свою предвыборную программу под названием «Страна мечты», которая еще будет дорабатываться и дополняться.

«Мы должны жить в другой стране — в Украине, но без коррупции и коррупционеров, без проблем, в свободной демократической стране, в целостной стране, включая Донбасс и Крым», — заявил кандидат в президенты.

Одной из своих приоритетных задач Зеленский назвал создание условий для возвращения украинцев в страну, в которой будут «реальные зарплаты и пенсии», и «с реальными сроками для коррупционеров». По словам шоумена, как только Украина докажет, что она — не коррумпированное государство, и сможет привлечь серьезные инвестиции, то страна будет «сильной и у нее будет сильная армия».

«Потому что когда сюда вкладываются большие деньги, то это будет для нее сильной защитой, — подчеркнул шоумен. — Никакие русские, никто на нас не нападет, когда у нас здесь будут сильные иностранные компании, и вместе с нами будут защищать нашу территорию».

Вокруг предвыборных кампаний других кандидатов на Украине также происходит немало интересного. Так, накануне сообщалось, что Москве с юмором восприняли плакаты на мероприятии по выдвижению президента Украины Петра Порошенко на новый срок.

Фотоколлаж, на котором были размещены снимки украинского лидера и президента России Владимира Путина , гласил: «Либо Порошенко, либо Путин».

«На мероприятии по выдвижению Порошенко в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью «Либо Порошенко, либо Путин». А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», — написала в этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На том же форуме под названием «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который проходил в киевском Международном выставочном центре, украинский президент указал, что «тема войны и мира — одна из главных на выборах», передает ФАН.

пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Порошенко, что между двумя государствами нет никакой войны, при этом позитивно оценить отношения между странами российская сторона не может.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что к обострению двусторонних отношений привел ряд политических событий, произошедших в Киеве и на юго-востоке Украины, сообщает НСН.

Стоит отметить, что чуть ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Вашингтон не уверен в победе президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах. Силовик объяснил это высоким уровнем недоверия к политическим элитам и отсутствием явного лидера на предстоящих выборах.

«Большое количество кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного лидера может дать противникам президента и малоизвестным кандидатам и политическим новичкам возможность апеллировать к украинскому электорату, который во многом не определился с выбором», — заявил глава спецслужбы.

Касательно самих выборов, глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Украина не пригласила наблюдателей от Содружества для мониторинга избирательной кампании в стране. При этом ранее Украина уведомила Исполком СНГ об отказе от наблюдателей из этих стран, хотя не исключалось того, что после объявления даты выборов позиция Киева может измениться.