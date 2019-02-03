Шоумен Зеленский готов провести переговоры с Путиным

Кандидат в президенты Украины , шоумен Владимир Зеленский во время встречи с послами западных стран заявил о намерении провести переговоры с лидером Р Ф Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах.

По словам источника в дипломатических кругах, беседа с шоуменом стала для послов «обескураживающей», а сам он очень волновался и расплывчато отвечал на вопросы.

«Особо на него «наседала» посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил», — рассказал он.

Источник отметил, что после того, как Зеленский сообщил о намерении сесть за стол переговоров с Путиным, у него спросили, «не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы?», передаёт Strana.ua.