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Шоумен Зеленский готов провести переговоры с Путиным 

News.ru + ещё 57 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский во время встречи с послами западных стран заявил о намерении провести переговоры с лидером Р Ф Владимиром Путиным в случае своей победы на выборах.
По словам источника в дипломатических кругах, беседа с шоуменом стала для послов «обескураживающей», а сам он очень волновался и расплывчато отвечал на вопросы.
«Особо на него «наседала» посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил», — рассказал он.
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Источник отметил, что после того, как Зеленский сообщил о намерении сесть за стол переговоров с Путиным, у него спросили, «не боится ли он, что администрацию президента после этого сожгут радикалы?», передаёт Strana.ua.
Как писал News.ru писал, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что высокие рейтинги Зеленского показывают разочарованность общества в известных политиках страны. По его словам, шоумен канализирует рейтинг «против всех».
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Комментарии57
Украина , В мире , Социология , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , Владимир Путин , Администрация Президента РФ
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