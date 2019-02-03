СМИ: Зеленский заявил о намерении сесть за стол переговоров с Россией

Кандидат в президенты Украины , шоумен Владимир Зеленский в ходе встречи с послами западных стран заявил о том, что намерен в случае своей победы на выборах провести переговоры с Россией для решения конфликта на Донбассе, об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Встреча прошла 23 января в представительстве Евросоюза на Украине, ее инициаторами стали послы стран Запада, пишет Strana.ua. По информации собеседника издания, для дипломатов диалог оказался "обескураживающим", а сам шоумен в ходе разговора очень волновался и расплывчато отвечал на задаваемые вопросы.

"Особо на него "наседала" посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили — не боится ли он, что Администрацию президента после этого сожгут радикалы?" — рассказал изданию источник в дипломатических кругах.

Выборы президента на Украине

Согласно результатам последнего опроса социологической группы "Рейтинг", комик Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов на пост президента Украины, за него готовы проголосовать 19% украинцев.

Зеленский заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала "1+1". Он был выдвинут кандидатом на пост президента 21 января партией "Слуга народа".