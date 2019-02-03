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СМИ: Зеленский заявил о намерении сесть за стол переговоров с Россией 

РИА Новости + ещё 47 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в ходе встречи с послами западных стран заявил о том, что намерен в случае своей победы на выборах провести переговоры с Россией для решения конфликта на Донбассе, об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Встреча прошла 23 января в представительстве Евросоюза на Украине, ее инициаторами стали послы стран Запада, пишет Strana.ua. По информации собеседника издания, для дипломатов диалог оказался "обескураживающим", а сам шоумен в ходе разговора очень волновался и расплывчато отвечал на задаваемые вопросы.
"Особо на него "наседала" посол Франции Изабель Дюмон с вопросом о решениях проблемы Донбасса. Ответами на этот и другие вопросы он всех расстроил и даже обескуражил. Когда он сказал, что намерен сесть за стол переговоров с Путиным, послы у него спросили — не боится ли он, что Администрацию президента после этого сожгут радикалы?" — рассказал изданию источник в дипломатических кругах.
Выборы президента на Украине
Согласно результатам последнего опроса социологической группы "Рейтинг", комик Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов на пост президента Украины, за него готовы проголосовать 19% украинцев.
Зеленский заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала "1+1". Он был выдвинут кандидатом на пост президента 21 января партией "Слуга народа".
Очередные выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для регистрации. ЦИК зарегистрировала уже свыше 20 кандидатов, включая действующего президента Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , ЕС , Центризбирком России
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