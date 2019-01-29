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Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины 

ТАСС + ещё 7 3 часа назад
Фото: Reuters
Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.
"Это предполагает, что в нем будут работать органы самоуправления — парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе", — заявил он, выступая во вторник на съезде "Оппозиционной платформы — За жизнь".
"Наш план построен на Минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совбеза ООН, соответствует договоренностям "нормандской четверки" и действующему законодательству Украины, — продолжал Медведчук. — Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят этот статус Донбасса".
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