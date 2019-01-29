Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что поддерживает решение украинского лидера Петра Порошенко вновь участвовать в президентских выборах.
Об этом сообщает Liga.net.
«Поддерживаю решение президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок», — сказал он.
Премьер также добавил, что только единство может обеспечить достижение цели сделать Украину сильным и богатым государством.
Ранее Порошенко выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил обещание Порошенко об улучшении жизни в стране через три года.