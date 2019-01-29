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Опрос: Тимошенко и Зеленский вновь лидируют в президентском рейтинге 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, по данным опроса Института анализа и прогнозирования (ИАП), лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.
Об этом говорится на сайте организации.
Согласно данным исследования, в настоящий момент Тимошенко поддерживают 20,2% избирателей, определившихся с выбором.
Следом за главой «Батькивщины» в рейтинге идёт Зеленский (12,6%), лидер фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (11,9%) и действующий президент Украины Пётр Порошенко (11,9%).
Отмечается, что исследование проводилось с 17 по 25 января в 24 областях Украины, опрошено было 2004 респондента в возрасте от 18 лет.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.
В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что Порошенко лжёт про угрозу войны с Россией из страха перед Тимошенко.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Украина , В мире , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Николай Азаров
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