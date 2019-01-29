Опрос: Тимошенко и Зеленский вновь лидируют в президентском рейтинге

Об этом говорится на сайте организации.

Согласно данным исследования, в настоящий момент Тимошенко поддерживают 20,2% избирателей, определившихся с выбором.

Следом за главой «Батькивщины» в рейтинге идёт Зеленский (12,6%), лидер фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (11,9%) и действующий президент Украины Пётр Порошенко (11,9%).

Отмечается, что исследование проводилось с 17 по 25 января в 24 областях Украины, опрошено было 2004 респондента в возрасте от 18 лет.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.

В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что Порошенко лжёт про угрозу войны с Россией из страха перед Тимошенко.