В Киеве заявили, что план ОБСЕ по Донбассу оставляет много вопросов

План по Донбассу, представленный спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком, приемлем, однако оставляет много вопросов, заявил украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. «Это исключительно общие тезисы, с которыми трудно спорить; я бы хотел сразу отметить, что я считаю такие тезисы приемлемыми. Но вместе с тем, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а детали нам не известны», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина». По словам Туки, «вопросов (по деталям. — RT) очень много». Ранее источник в МИД России назвал план ОБСЕ противоречащим минским договорённостям. Концепция предполагает ввод в Донбасс совместной миссии ООН и ОБСЕ.