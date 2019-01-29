Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве заявили, что план ОБСЕ по Донбассу оставляет много вопросов 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
План по Донбассу, представленный спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком, приемлем, однако оставляет много вопросов, заявил украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
«Это исключительно общие тезисы, с которыми трудно спорить; я бы хотел сразу отметить, что я считаю такие тезисы приемлемыми. Но вместе с тем, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а детали нам не известны», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».
По словам Туки, «вопросов (по деталям. — RT) очень много».
Ранее источник в МИД России назвал план ОБСЕ противоречащим минским договорённостям.
Концепция предполагает ввод в Донбасс совместной миссии ООН и ОБСЕ.
RT на русском: последние новости
В Раде заявили о захвате Украины Опрос: Тимошенко и Зеленский вновь лидируют в президентском рейтинге В ПАСЕ рассказали о поправках к резолюции по инциденту в Керченском проливе
Украина , В мире , МИД , ОБСЕ , ООН
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Пока вы спали: Россияне бегут из городов
Общество
«Иди отсюда на ***»: Замглавы Росгеологии уволен за стрим
Общество
Готовящемуся к «Евровидению» Лазареву подложили свинью
Шоу-бизнес
Россия отреагировала на новый план ОБСЕ по Донбассу
Политика
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
Крым выдвинул требование Киеву
Политика В мире
Москву накроет ледяной дождь
Погода Новости Москвы
Экс-супруга Башарова отыскала мужа
Шоу-бизнес
Скабеева высказалась о толкнувшем ее украинце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение