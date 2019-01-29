План по Донбассу, представленный спецпредставителем ОБСЕ Мартином Сайдиком, приемлем, однако оставляет много вопросов, заявил украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
«Это исключительно общие тезисы, с которыми трудно спорить; я бы хотел сразу отметить, что я считаю такие тезисы приемлемыми. Но вместе с тем, как показывает наш горький опыт, дьявол кроется в деталях, а детали нам не известны», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».
По словам Туки, «вопросов (по деталям. — RT) очень много».
Ранее источник в МИД России назвал план ОБСЕ противоречащим минским договорённостям.
Концепция предполагает ввод в Донбасс совместной миссии ООН и ОБСЕ.