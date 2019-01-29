Толкнувший Скабееву депутат Рады наотрез отказался извиняться

Украинский политик Борислав Береза, толкнувший и оскорбивший журналистку Ольгу Скабееву, заявил, что не воспринимает обвинения Кадырова всерьез. Напомним, что, узнав об инциденте, руководитель Чечни сказал, что «обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху».

Депутат Верховной рады Борислав Береза, толкнувший и оскорбивший журналистку Ольгу Скабееву на мероприятии ПАСЕ, заявил, что не воспринимает всерьез обвинения и предостережения российских политиков — в частности, Рамзана Кадырова. Глава Чеченской Республики, узнав об инциденте, намекнул, что «обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху». В ответ на эти слова Береза заявил в эфире «Громадского телевидения», что не считает слова Кадырова угрозой.

«Если бы что-то было более-менее серьезное, они [СБУ] бы сообщили», — сказал политик.

Также он отказался извиняться перед женщиной за рукоприкладство и добавил, что никого не боится и не будет нанимать охрану.

«Я хожу по улицам Киева сам, использую как свой автомобиль, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?» — резюмировал депутат.

Ранее член Совета Федерации Игорь Морозов , объявивший в фейсбуке о намерении получить сатисфакцию за оскорбление телеведущей, вызвал Березу на «дуэль». В качестве оружия политик выбрал пистолет «Удав». Украинский депутат ответил на этот вызов согласием, пригласив россиянина на встречу перед центральным входом Верховной рады 4 февраля.

«А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может — оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь. Время пошло», — написал Береза в социальных сетях.

В ответ на этот пост Морозов заявил, что он и сам не против отправиться в Киев для разборок с Березой. Как указал российский политик, поездка состоится только при согласовании с руководством верхней палаты парламента.

«Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос», — заверил Морозов, добавив, что предложит третью страну в качестве места для дуэли, если его поездку в итоге все-таки не согласуют.

Российский журналист Евгений Попов , который является мужем и по совместительству соведущим Ольги Скабеевой, заступился за супругу и назвал ее обидчиков «рогулями» — этот жаргон используется на Украине для обозначения «проявления самоуверенной малокультурности» и вульгарности.

«В случае с Ольгой очевидно, что этот «рогуль» применил насилие к журналисту. Следом вступился депутат Верховной Рады Береза, а уже потом вице-спикер Рады Ирина Геращенко благодарит в Facebook за физическую поддержку», — написал телеведущий на своей странице в социальной сети.

Попов также отметил, что все произошедшее является серьезным правонарушением, на которое уже обратили внимание ПАСЕ, передает НСН. Ведущий уверен, что если бы российский политик обошелся подобным образом с иностранным журналистом, дело бы закончилось новым пакетом санкций для нашей страны.

«То есть применено насилие, были произнесены оскорбления, совершены по нашим кодексам административные правонарушения. Эти рогули меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея Совета Европы, которая, на мой взгляд, обязана дать оценку произошедшему. Дальше будем исходить из того, что они скажут. А если не скажут, все будет окончательно ясно», — написал телеведущий.

За день до этого Кадыров завил, что случись подобное с украинской журналисткой в Чечне или другом регионе РФ, это спровоцировало бы жестокую критику на Западе, кроме того, инцидент, вероятно, стал бы поводом для рассуждениях о правах человека.

«А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить», — возмутился глава Чечни.

Инцидент произошел 24 января в Парламентской ассамблее Совета Европы. Российская журналистка Ольга Скабеева брала интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко, и в какой-то момент ее толкнул один из представителей прессы. Следом также поступил и депутат Береза: преграждая путь к Геращенко, он помешал журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. Видео происшествия Скабеева опубликовала в своем инстаграме.