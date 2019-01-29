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Облитый грязью Зеленский взорвался после унижения 

Дни.ру 58 минут назад
Фото: globallookpress.com
Актер Владимир Зеленский наверняка знал, на что идет. Заявление комика об участии в выборах подавляющая часть политической элиты Незалежной восприняла без энтузиазма. После этого на юмориста вылился поток грязи: оппоненты называли его техническим кандидатом, марионеткой олигархов и клеили другие обидные ярлыки. Зеленский не выдержал и дал отпор обидчикам.
Юморист записал обращение и выложил его на своей странице в Instagram. По его словам, в Сети и на телеканалах о нем очень много разной информации.
"Кем я только не был — и нога кремля, и волосатые руки Америки, и зубы Евросоюза", — иронично заметил Зеленский.
Напомнил актер и о том, что его называли "техническим человеком Тимошенко", что за ним стоят олигархи. Своих подписчиков начинающий политик заверил, что все это недостоверная, "очень скучная" информация без чувства юмора.
Чтобы как-то разрядить обстановку Зеленский объявил конкурс на лучший фейк про себя.
"Выкладывайте в своей ленте фейки про меня. Не жалейте меня, трольте меня Хештег #зефейк", — заключил юморист.
Выборы президента Украины — 2019 пройдут в конце марта. О намерении побороться за высший государственный пост Зеленский объявил в своем новогоднем обращении.
Эксперты дают актеру хорошие шансы на победу. Наибольшую поддержку говорящий в основном по-русски Зеленский может получить в юго-восточных регионах Украины. По данным социологического исследования Института анализа и прогнозирования совместно с Киевским пресс-клубом, актер идет на втором месте в президентской гонке с 12,5% голосов.
Сейчас комик занят написанием предвыборной программы. К ответственному делу он решил привлечь граждан страны. Зеленский попросил их назвать пять главных проблем Украины.
Между тем политологи сомневаются в самостоятельности комика. Одни считают, что его выдвижение — проект президента Петра Порошенко. Другие полагают, что Зеленский — человек олигарха Игоря Коломойского, который хочет поквитаться с главой государства за прошлые обиды.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС
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