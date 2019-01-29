Облитый грязью Зеленский взорвался после унижения

Актер Владимир Зеленский наверняка знал, на что идет. Заявление комика об участии в выборах подавляющая часть политической элиты Незалежной восприняла без энтузиазма. После этого на юмориста вылился поток грязи: оппоненты называли его техническим кандидатом, марионеткой олигархов и клеили другие обидные ярлыки. Зеленский не выдержал и дал отпор обидчикам.

Юморист записал обращение и выложил его на своей странице в Instagram. По его словам, в Сети и на телеканалах о нем очень много разной информации.

"Кем я только не был — и нога кремля, и волосатые руки Америки, и зубы Евросоюза", — иронично заметил Зеленский.

Напомнил актер и о том, что его называли "техническим человеком Тимошенко", что за ним стоят олигархи. Своих подписчиков начинающий политик заверил, что все это недостоверная, "очень скучная" информация без чувства юмора.

Чтобы как-то разрядить обстановку Зеленский объявил конкурс на лучший фейк про себя.

"Выкладывайте в своей ленте фейки про меня. Не жалейте меня, трольте меня Хештег #зефейк", — заключил юморист.

Выборы президента Украины — 2019 пройдут в конце марта. О намерении побороться за высший государственный пост Зеленский объявил в своем новогоднем обращении.

Эксперты дают актеру хорошие шансы на победу. Наибольшую поддержку говорящий в основном по-русски Зеленский может получить в юго-восточных регионах Украины. По данным социологического исследования Института анализа и прогнозирования совместно с Киевским пресс-клубом, актер идет на втором месте в президентской гонке с 12,5% голосов.

Сейчас комик занят написанием предвыборной программы. К ответственному делу он решил привлечь граждан страны. Зеленский попросил их назвать пять главных проблем Украины.