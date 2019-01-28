Украинцы готовы отказаться от Донбасса

Больше половины жителей Украины заявили о готовности отказаться от Донбасса

Свыше 50% граждан Украины желают наступления мира в Донбассе даже ценой отказа от этих территорий, заявил директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский.

«Более чем половина населения Украины, почти 60% (59,2%) хотят мира любой ценой, даже путем отказа от оккупированных территорий», — сказал Боровский, передает «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем 24,1% опрошенных выбрали вариант продолжения операции в Донбассе с помощью любых средств, в том числе силовых, до тех пор, пока Украина не вернет контроль над всеми территориями.

Опрос был проведен 17-23 декабря 2018 года, в нем приняли участие 2010 человек старше 18 лет. Ошибка выборки составляет 2,3%.

Опрос, проведенный в ноябре 2018 года на территории Украины, показал, что почти 80% жителей считают избранный Киевом путь для страны неправильным.