«Донбасс станет Украиной». И другие сказки кандидатов в президенты Украины

Тимошенко как политический киборг

На электоральное поле Порошенко вторглась Тимошенко. "Великая Украина — это моя цель, от которой я не отступлюсь ни на шаг!" — объявила она избирателям. На съезде "Батькивщины", где ее выдвигали в кандидаты на президентский пост, выступал "патриарх" так называемой Поместной церкви Украины Филарет.

Для всех критиков действующей власти в повестке обязателен пункт борьбы с коррупцией. Тимошенко раскручивает эту тему по максимуму. Участников съезда "Батькивщины" с экрана приветствовал бывший президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили . На Украине он до сих пор не утратил ореол главного эксперта и практика в деле борьбы со взяточниками и казнокрадами. Саакашвили заверил украинцев в том, что Тимошенко "уберет Порошенко и его банду", а также снизит тарифы на газ.

Рост сумм в платежках — действительно больная тема. В Киеве малоимущие семьи вынуждены греться при помощи кирпичей, рассказал глава научного центра "Институт города" Александр Сергиенко . Долги населения жилищно-коммунальному сектору приобрели характер общенационального бедствия. Так что Тимошенко тактически грамотно использует массовое недовольство — в конце минувшего года она организовала всеукраинскую акцию протеста.

Ее противники напоминают, что к повышению тарифов "газовая принцесса" — так еще называют Тимошенко — причастна самым непосредственным образом. В бытность премьер-министром она подписала меморандум с Международным валютным фондом . В документе говорилось о приведении цен на газ для населения к рыночному уровню.

Депутат Рады от "Блокa Петра Порошенко" Сергей Каплин попытался возложить вину за приближающуюся социальную катастрофу на Тимошенко, разыграв антироссийскую карту. Он внес в парламент проект постановления о том, что силовые органы должны изучить газовые контракты Киева и Москвы , подписанные в годы премьерства лидера "Батькивщины". Собственно, именно за это Тимошенко и лишили свободы в 2011 году. Но сейчас она уверенно обещает снизить цены на газ в два раза в случае своего избрания.

Тимошенко пытается превзойти действующего президента даже в любви к армии. На съезде "Батькивщины" в поддержку Юлии выступали "киборги" (так в Киеве окрестили украинских военных, участвовавших в боях за Донецкий аэропорт). "Вы наш президент и верховный главнокомандующий", — говорили люди в камуфляже и с наградами за силовую операцию в Донбассе. В виде особого комплимента "газовую принцессу" назвали политическим киборгом.

В качестве ответной любезности Тимошенко пообещала переименовать Донецкий аэропорт:

"Донбасс будет украинским. Я знаю, что в Донецке снова будет новый мирный, гражданский аэропорт — аэропорт имени киборгов. Именно так мы его с вами назовем".

Порошенко и "москальские провокаторы"

К концу января официально в качестве кандидатов в президенты зарегистрировалось порядка тридцати человек. По опросам общественного мнения, лидируют Юлия Тимошенко и артист Владимир Зеленский . Петр Порошенко от них несколько отстает. И всем троим приходится агитировать избирателей с одним и тем же набором тем.

Порошенко в рамках предвыборной кампании отправился в так называемый томос-тур. Создание раскольнической "Поместной церкви в Украине" президент преподносит как собственное достижение. Порошенко вместе с главой "церкви" Епифанием посещает те области страны, где у него есть шансы получить нужное число голосов.

Перед поездкой глава государства разъяснил, в чем смысл томоса: "Украина теперь уже будет не пить из московской чаши московский яд. Прочь от Москвы, даешь Европу". Обретение автокефалии Порошенко назвал событием тысячелетия. Его гастроли сопровождались множеством забавных моментов. Журналисты убедились в том, что массовку для постановочных сцен под названием "Президент и благодарное население" свозили автобусами. В Сети разошлось фото пожилой женщины, целующей руку Порошенко. Ироничные украинцы запустили в интернете и афишу, на которой президент представал в виде поп-исполнителя "с культовым альбомом "Томос" и старыми хитами "Жить по-новому".

А ответ Порошенко на вопрос жителя Черкасс, когда же начнется борьба с коррупцией, стал мемом. Глава государства не изъявлял желания беседовать с наглецом. Когда же тот проявил настойчивость, сказал:

"Сходите в церковь и поставьте свечку, потому что вы неверующий человек".

Так как гражданин говорил по-русски, президент обратился к собравшимся с назидательными словами:

"Прислали человека, который даже украинский язык не выучил. Они все такие, москальские провокаторы, они нас тут пытаются сейчас расколоть".

Начинал предвыборную кампанию Порошенко со слоганом "Армия, Вера, Язык". Лозунг критиковали за архаичность, но у электората эти слова находили отклик.

Творческий кандидат Зеленский

Артист Владимир Зеленский, один из создателей комедийного шоу "Квартал 95", идет на выборы, эксплуатируя образ собственного персонажа в сериале "Слуга народа" — простого учителя Василия Голобородько, ставшего президентом. Голобородько не коррумпирован, не участвует в "схемах" и не идет на компромиссы.

Этот образ отличается зашкаливающим популизмом. Так, Голобородько расстреливает депутатов Рады , увольняет всех чиновников, грубо под камеры посылает миссию Международного валютного фонда: "Идите вы в…!" Он позволяет себе шутить и на опасные темы: "Как украинец превращается в хохла". Один из героев сериала называет Украину "страной сказочных мазохистов", которые наступают на грабли и бьют себя ими по своей "тупой башке".

Но реальность внесла коррективы в образ неподкупного президента. СМИ сообщили, что компания Green Films (связанная с Зеленским) с 2014-го по 2017 год получила из России тринадцать миллионов долларов. Затем стало известно, что Green Films в 2017-м досталось около полумиллиона долларов субсидий от Министерства культуры России . Средства были выделены на фильм "Вниз".

Зеленский все это опроверг.

"Ни я, ни студия "Квартал 95", ни один из участников нашего коллектива — мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю, на меня там даже заведено уголовное дело в силу того, что я и компания "Квартал 95" помогали нашей армии финансами", — оправдывался артист.

Правда, на всякий случай Зеленский вышел из учредителей кипрской компании, которая принадлежит Green Films.

"Наши политики что-то там обещают и потом обязательно врут. Я пообещал — и я сделал", — подчеркнул он.

Остальные кандидаты реже попадают в фокус внимания СМИ. Например, бывшему министру обороны Анатолию Гриценко удалось добиться того, чтобы полиция возбудила уголовное дело за нападение на него в Одессе. Правда, критики — а противников у Гриценко немало — утверждали, что нападение инсценировано. Так непопулярный политик попытался привлечь к себе хоть какое-то внимание.