Способен ли украинский спецназ выкрасть Януковича из России

Украинские спецслужбы не исключают проведения диверсионных операций на территории России . По крайней мере, это прямо следует из заявления одного из бывших руководителей СБУ . Речь идет ни много ни мало о похищении экс-президента страны Виктора Януковича . Так ли безумна эта идея и что представляет собой сегодня украинский спецназ, который может быть брошен на проведение такой операции?

Украинский суд осудил заочно бывшего президента Украины Виктора Януковича и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Ну что ж. На этот счет можно было бы привести украинскую поговорку: «Дурак думкой богатеет». Где Украина, а где Янукович? Однако вскоре бывший заместитель руководителя СБУ генерал-майор Виктор Ягун выступил с инициативой выкрасть осужденного Януковича и доставить в места лишения свободы из России.

«Единственная возможность как-то вырвать его оттуда — это проведение спецоперации», — передает его слова «Эспресо ТВ». «Я знаю, что очень много раз ребята поднимали вопрос, что они могли бы провести какие-то спецоперации, и не обязательно признавать, что они произведены нами. Но вместе с тем нужна политическая воля, а все остальное можно добавить. У нас не настолько хуже ребята, чем в том же Израиле или Штатах». При этом он не исключил вероятность провала операции.

На первый взгляд, утверждение не выдерживает критики. Именно поэтому масса диванных экспертов сразу подняли волну издевательской критики в адрес Ягуна. И все же — дури у Порошенко с избытком. И подначиваемый заокеанскими кураторами, в целях повышения собственного рейтинга в период выборов он может пойти на любой безрассудный поступок с отчаянием обреченного. Еще свежи в памяти события в Керченском проливе, которые тоже похожи на такого рода безумство. А значит, вероятность такого приказа вполне существует.

В каком состоянии украинский спецназ

Теперь о том, кто же будет все это исполнять.

На Украине после распада СССР осталось три сухопутных бригады спецназа и морской разведпункт спецназначения. Долгое время киевские власти не уделяли им должного внимания, и части теряли былую боеспособность. Надо справедливости ради заметить, что украинским «братьям» передали одни из лучших частей советского спецназа.

После переворота 2014 года и с началом АТО действующий украинский гарант, не имея боеспособных частей, кинул в огонь свой спецназ, который понес очень серьезные потери в различных котлах. В целом на конец 2016 года отряды украинского спецназа из различных структур потеряли погибшими 162 бойца, а тяжелоранеными почти 700. Безусловно, такие потери для спецназа находятся далеко за гранью допустимого.

Однако не нужно сбрасывать со счетов, что Украина теперь находится под патронажем США , которые располагают самыми многочисленными, оснащенными и в целом неплохо подготовленными силами специальных операций в мире. Одной из программных задач американского спецназа является оказание помощи дружественным вооруженным силам. Поэтому после долгих мучений и при постоянном давлении со стороны НАТО Верховная рада приняла закон №4795 от 09.06.2016 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Сил специальных операций Вооруженных сил Украины» о создании Сил специальных операций (ССО). Этот закон определяет правовой статус спецназовцев. В соответствии с разработанной концепцией ССО являются отдельным видом сил. Их создание проходило поэтапно.

На первом этапе в течение 2016 г. подразделения специального назначения должны войти в подчинение командованию ССО. После ряда реорганизаций и штатных изменений спецназ Украины к 2016 году был в следующем составе:

Сухопутные войска: 3-й и 8-й отдельные полки спецназначения, 140-й центр специального назначения ( г. Хмельницкий ).

ВМС: 73-й морской центр СпН и 801-й отдельный отряд ПДСС Военно-морских сил ВС Украины.

Одновременно были созданы воинские части управления, обслуживания и охраны:

Командование ССО (в/ч А0987, Киев). Командующим Сил специальных операций назначен генерал-майор Лунев И. В. Его первым заместителем — полковник Сергей Кривонос.

99-й отдельный батальон управления и обеспечения ( Бердичев ).

142-й учебно-тренировочный центр (Бердичев Житомирской обл.).

В 2016 году в городе Бердичеве Житомирской области был открыт 142-й учебно-тренировочный центр для подготовки подразделений ССО. Здесь инструкторами работают военнослужащие армии США, Канады Евросоюза . Первый выпуск курсантов центра состоялся в мае 2016 года. В настоящее время подготовку командных кадров для частей спецназначения ССО (переподготовку и повышение квалификации) осуществляют кафедры ВДВ, ССО и разведки Национального университета обороны Украины.

На втором этапе, до конца 2017 г., осуществлялось совершенствование подготовки всех частей по стандартам НАТО и синхронизация украинских подразделений с аналогичными подразделениями стран НАТО. В рамках решения этой задачи в начале июля 2017 г. бойцы 140-го центра приняли участие в учениях Flaming Sword 2017 ( Литва , 1000 бойцов из 9 стран). Ожидается, что в 2019 году отряд украинских ССО в формате Special Operation Task Group пройдет сертификацию и с 2020 г. заступит на боевое дежурство в составе подразделений NATO Response Force.

Информационная война

Особо стоит выделить еще одно подразделение ССО Украины. В структуру ССО также вошли части информационно-психологического противоборства, которые являются функционально значимым компонентом ССО украинской армии по модели ССО США и некоторых стран НАТО. В состав частей и подразделений информационно-психологических операций (ИПсО) Командования ССО ВС Украины входят:

Главный центр ИПсО (Киев);

74-й центр ИПсО (Оперативное Командование «Запад», Львов);

83-й центр ИПсО (Оперативное Командование «Юг», Одесса);

16-й отряд ИПсО (Оперативное Командование «Север», Житомирская обл.);

72-й центр ИПсО ВМС ВС Украины (г. Бровары, Киевская обл.).

Специалисты подразделений ИПсО занимаются самыми разными формами информационных атак, используя любой факт или информационный повод. Примером может служить фейк, который распространялся в социальных сетях и при помощи электронной почты и электронных мессенджеров, о нереальных человеческих потерях в ЧВК «Вагнер» в Сирии. И пусть это была грубая фальшивка, которую способен разоблачить мало-мальски подготовленный военный, но на гражданское население это действовало мощно.

А учитывая, что готовят специалистов их американские коллеги, то не стоит сомневаться в их квалификации. Ведь подразделения психологических операций в составе ССО США уже не один десяток лет.

По мнению одного из украинских экспертов Тарасюка: «Силы специальных операций, в первую очередь, создаются для того, чтобы бороться за умы и сердца людей. Не столько уничтожать противника и его инфраструктуру, сколько бороться за умы и сердца людей. В то же время эта борьба и принятие решений должны базироваться на информации, которая приобретается „как военными подразделениями, так и специальными органами государства, не обязательно военными формированиями. {…} Даже 10 лет назад поток информации был в десятки раз меньше, чем сегодня. Уже сегодня надо бороться за то, чтобы информация, которая доносится до наших граждан не только на переднем крае и на временно оккупированной территории, но и к тем, которые находятся здесь, была полностью заточена под интересы государства. И это также специальные операции“, — отметил Тарасюк.

А вот что рассказал один из специалистов ИПсО о своей работе: „Наша основная задача — деморализация личного состава врага, сейчас — незаконных вооруженных формирований сепаратистов. Главный канал налаживания связей и установления контактов с информаторами — социальные сети. Находясь по эту сторону фронта, это вполне логично. В свою очередь, главным каналом связи в соцсетях для нас был и есть Twitter. Основным методом и было, и до сих пор является распространение выгодных нам слухов среди врагов. Итак, приезжаешь и сначала первые две-три недели изучаешь местность и реакцию людей на тебя. А местное население сразу узнает новеньких, приезжих. Не верьте, что нам легко работать, мол, нет языкового барьера. Все нюансы, например говор, диалект, произношение, внешний вид, сразу заметны и очень важны в нашей работе. Поэтому просто устанавливаешь контакты, например, через центры для переселенцев. И дальше мы должны сделать, чтобы через наши контакты, вольно или невольно, люди перенесли нужную нам информацию на ту сторону. Чтобы посеять там или панику, или деморализацию личного состава, принудить их к дезертирству и побегу, вызвать недоверие к собственному руководству, чтобы не выполнялись приказы их командования.

Мы влияем через своих агентов, распространяем слухи, статьи через журналистов и лидеров общественного мнения, которые читают и на нашей, и на их стороне. Кстати, нельзя не признать, что довольно трудно работать с нашими, украинскими журналистами. Ведь все они, прежде всего, хотят сенсацию, а не послужить своей стране, распространив нужную информацию в нужной форме“.

Работа диверсантов

Конкретизируя задачи специалистов ССО, руководитель Центра оборонной реформы Украины Александр Данилюк отмечал: „У нас есть Силы специальных операций. На тех участках фронта, где идет нарушение собственно режима прекращения огня, должны осуществляться платные акции непосредственно против командиров оперативного и даже, возможно, тактического уровня… И мы можем называть это как угодно: несчастные случаи, работа партизан. Конечно, Украина не должна брать за это ответственность“.

Надо отметить, что проводимая реформа и результаты подготовки западными инструкторами украинских диверсантов не заставили себя долго ждать.

Уже в 2016 году резко возросло количество диверсий в тылу народных республик. Участились случаи гибели высокопоставленных и популярных командиров. Так, 24 июня 2016-го состоялось покушение на „Моторолу“, а 29 июня — на „Мачете“. В своем автомобиле вместе с женой 4 июля 2016 года на железнодорожном переезде был взорван командир 7-й бригады ДНР Александр Бушуев с позывным „Заря“. А 17 октября 2016 года был взорван в лифте Арсен Павлов, командир подразделения „Спарта“. Михаил Толстых, командир батальона „Сомали“, погиб 8 февраля 2017 года в результате выстрела РПО „Шмель“ в окно его кабинета. А ведь это легендарные командиры республиканцев, и охрана была организована неплохо. Поэтому чувствуется рука профессионала.

Так сегодня выглядят бойцы ССО Украины (фото:Valentyn Ogirenko/ Reuters

Но не обошлось без провалов. В начале февраля 2017 года командование ВСУ заявило о пропаже одной из разведгрупп, действовавшей в ЛНР, а 10 марта МГБ ЛНР опубликовала видеозапись с двумя захваченными военнослужащими 8-го полка. Командование ССО было вынуждено признать свой провал. Задержанные признались в причастности к убийствам командующего народной милицией ЛНР Олега Анащенко и командира батальона „Сомали“ Михаила Толстых (позывной „Гиви“). Кроме того, они сообщили о причастности офицеров полка к убийству Арсена Павлова (позывной „Моторола“). Задержанные дали показания о подготовке серии покушений на руководство республик, а также о подготовке к убийству сотрудников действующей в Донбассе миссии ОБСЕ

31 августа 2018 года покушение на главу ДНР Александра Захарченко увенчалось успехом.

Есть ещё одна задача, которую выпускники 140-го центра ССО начнут выполнять в случае активизации наступления ВСУ. В Киеве уверены, что среди населения Донбасса есть определенная прослойка, которая по различным причинам готова начать партизанскую войну. Ведь еще в 2014–2015 годах спецподразделения ГУР не брезговали принуждением граждан республик к совершению террористических актов, путем угроз физической расправы над их родственниками, проживающими на временно оккупированных ВСУ территориях республик. Эти люди сегодня в „спящем“ состоянии.

Реформу украинских ССО планируют завершить в следующем году, к началу 2020 года. Но уже сейчас все это, безусловно, свидетельствует о заметном увеличении размаха диверсионной деятельности ВСУ против самопровозглашенных республик. И сегодня локализация описанных угроз является важнейшей задачей МГБ республиканцев. Да и ФСБ России при такой активности украинских диверсантов вынуждена держать ухо востро. Ведь не зря эмблемой Главного Управления Разведки ВСУ является сова с мечом в лапах, острие которого нацелено на территорию России.

Поэтому очевидно, что не так уж безобидна и забавна инициатива отставного генерала СБУ и силы для реализации этой фантазии на Украине имеются.

Как украсть Януковича

Что еще нужно для похищения экс-президента Украины и вывоза его на родину? Для осуществления такой операции потребуется помощь пятой колонны на территории Ростовской области, где в настоящее время проживает Виктор Янукович. Наверняка украинская агентура на территории РФ имеется. Было бы удивительно, если бы ее не было в России при таком количестве гастарбайтеров и беженцев с Украины. Именно эта публика является вербовочной базой украинских спецслужб. Главное управление разведки Украины без проблем обеспечит исполнителей необходимыми легализационными документами.

Нужно оружие. Не с рогатками же спецоперацию выполнять. Полагаем, что при надобности агентура для спецназа может подготовить тайники, приобретя необходимые стволы на черном рынке оборота оружия в России. Это, конечно, рискованно, поскольку спецслужбы России отслеживают эти каналы через свою агентуру. Но если задача будет поставлена, то придется рисковать. Собственно, вся эта затея изначально — сплошной риск. Но на то они и называются разведчиками и диверсантами.

Добыть транспорт для выполнения задачи также не составит труда.

Далее для похищения может использоваться либо налет на место жительства (работы, отдыха и т.д.), либо засада на транспортное средство с объектом похищения.

И здесь результат во многом зависит от того, как организована охрана Януковича и кто его охраняет.

Допустим, что все же похищение состоялось. Это один из наиболее сложных этапов операции, поскольку в России немедленно включат план „Перехват“ и начнут трясти все транспортные средства в округе. В этой связи похищенного либо постараются вывезти сразу в каком-нибудь грузовике, в контейнере, либо то же самое, но спустя некоторое время, когда волна схлынет, а похищенного перестанут активно искать. Однако если похитителей начнут брать, они просто ликвидируют объект похищения. Скорее всего, так и будет поставлена задача (если будет поставлена).

Мы не зря обратили внимание на наличие в ССО Украины частей и подразделений информационно-психологических операций (ИПсО). В случае, если операция провалится, эти центры немедленно поднимут информационную волну, заливая информационное пространство дезинформацией и провокационными вбросами подготовленного вранья.

Задача — привлечь внимание своих коллег по цеху на Западе для оправдания этих действий. Ведь такая спецоперация на территории сопредельного государства является, по сути, формальным поводом для объявления войны — казус белли. И это может быть основной целью этой операции. Втянуть Россию в войну с Украиной, а уж к ней подключатся и НАТО, и Штаты…

Именно поэтому задачей наших спецслужб являются превентивные мероприятия, которые не допустят со стороны диверсантов каких-либо активных действий, если не считать последней пули в лоб.