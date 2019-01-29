Украинские спецслужбы не исключают проведения диверсионных операций на территории России. По крайней мере, это прямо следует из заявления одного из бывших руководителей СБУ. Речь идет ни много ни мало о похищении экс-президента страны Виктора Януковича. Так ли безумна эта идея и что представляет собой сегодня украинский спецназ, который может быть брошен на проведение такой операции?
Украинский суд осудил заочно бывшего президента Украины Виктора Януковича и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Ну что ж. На этот счет можно было бы привести украинскую поговорку: «Дурак думкой богатеет». Где Украина, а где Янукович? Однако вскоре бывший заместитель руководителя СБУ генерал-майор Виктор Ягун выступил с инициативой выкрасть осужденного Януковича и доставить в места лишения свободы из России.
«Единственная возможность как-то вырвать его оттуда — это проведение спецоперации», — передает его слова «Эспресо ТВ». «Я знаю, что очень много раз ребята поднимали вопрос, что они могли бы провести какие-то спецоперации, и не обязательно признавать, что они произведены нами. Но вместе с тем нужна политическая воля, а все остальное можно добавить. У нас не настолько хуже ребята, чем в том же Израиле или Штатах». При этом он не исключил вероятность провала операции.
На первый взгляд, утверждение не выдерживает критики. Именно поэтому масса диванных экспертов сразу подняли волну издевательской критики в адрес Ягуна. И все же — дури у Порошенко с избытком. И подначиваемый заокеанскими кураторами, в целях повышения собственного рейтинга в период выборов он может пойти на любой безрассудный поступок с отчаянием обреченного. Еще свежи в памяти события в Керченском проливе, которые тоже похожи на такого рода безумство. А значит, вероятность такого приказа вполне существует.
В каком состоянии украинский спецназ
Теперь о том, кто же будет все это исполнять.
На Украине после распада СССР осталось три сухопутных бригады спецназа и морской разведпункт спецназначения. Долгое время киевские власти не уделяли им должного внимания, и части теряли былую боеспособность. Надо справедливости ради заметить, что украинским «братьям» передали одни из лучших частей советского спецназа.
После переворота 2014 года и с началом АТО действующий украинский гарант, не имея боеспособных частей, кинул в огонь свой спецназ, который понес очень серьезные потери в различных котлах. В целом на конец 2016 года отряды украинского спецназа из различных структур потеряли погибшими 162 бойца, а тяжелоранеными почти 700. Безусловно, такие потери для спецназа находятся далеко за гранью допустимого.
Однако не нужно сбрасывать со счетов, что Украина теперь находится под патронажем США, которые располагают самыми многочисленными, оснащенными и в целом неплохо подготовленными силами специальных операций в мире. Одной из программных задач американского спецназа является оказание помощи дружественным вооруженным силам. Поэтому после долгих мучений и при постоянном давлении со стороны НАТО Верховная рада приняла закон №4795 от 09.06.2016 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Сил специальных операций Вооруженных сил Украины» о создании Сил специальных операций (ССО). Этот закон определяет правовой статус спецназовцев. В соответствии с разработанной концепцией ССО являются отдельным видом сил. Их создание проходило поэтапно.
На первом этапе в течение 2016 г. подразделения специального назначения должны войти в подчинение командованию ССО. После ряда реорганизаций и штатных изменений спецназ Украины к 2016 году был в следующем составе:
Сухопутные войска: 3-й и 8-й отдельные полки спецназначения, 140-й центр специального назначения (г. Хмельницкий).
ВМС: 73-й морской центр СпН и 801-й отдельный отряд ПДСС Военно-морских сил ВС Украины.
Одновременно были созданы воинские части управления, обслуживания и охраны:
Командование ССО (в/ч А0987, Киев). Командующим Сил специальных операций назначен генерал-майор Лунев И. В. Его первым заместителем — полковник Сергей Кривонос.
99-й отдельный батальон управления и обеспечения (Бердичев).
142-й учебно-тренировочный центр (Бердичев Житомирской обл.).
В 2016 году в городе Бердичеве Житомирской области был открыт 142-й учебно-тренировочный центр для подготовки подразделений ССО. Здесь инструкторами работают военнослужащие армии США, Канады и Евросоюза. Первый выпуск курсантов центра состоялся в мае 2016 года. В настоящее время подготовку командных кадров для частей спецназначения ССО (переподготовку и повышение квалификации) осуществляют кафедры ВДВ, ССО и разведки Национального университета обороны Украины.
На втором этапе, до конца 2017 г., осуществлялось совершенствование подготовки всех частей по стандартам НАТО и синхронизация украинских подразделений с аналогичными подразделениями стран НАТО. В рамках решения этой задачи в начале июля 2017 г. бойцы 140-го центра приняли участие в учениях Flaming Sword 2017 (Литва, 1000 бойцов из 9 стран). Ожидается, что в 2019 году отряд украинских ССО в формате Special Operation Task Group пройдет сертификацию и с 2020 г. заступит на боевое дежурство в составе подразделений NATO Response Force.
Информационная война
Особо стоит выделить еще одно подразделение ССО Украины. В структуру ССО также вошли части информационно-психологического противоборства, которые являются функционально значимым компонентом ССО украинской армии по модели ССО США и некоторых стран НАТО. В состав частей и подразделений информационно-психологических операций (ИПсО) Командования ССО ВС Украины входят:
Главный центр ИПсО (Киев);
74-й центр ИПсО (Оперативное Командование «Запад», Львов);
83-й центр ИПсО (Оперативное Командование «Юг», Одесса);
16-й отряд ИПсО (Оперативное Командование «Север», Житомирская обл.);
72-й центр ИПсО ВМС ВС Украины (г. Бровары, Киевская обл.).
Специалисты подразделений ИПсО занимаются самыми разными формами информационных атак, используя любой факт или информационный повод. Примером может служить фейк, который распространялся в социальных сетях и при помощи электронной почты и электронных мессенджеров, о нереальных человеческих потерях в ЧВК «Вагнер» в Сирии. И пусть это была грубая фальшивка, которую способен разоблачить мало-мальски подготовленный военный, но на гражданское население это действовало мощно.
А учитывая, что готовят специалистов их американские коллеги, то не стоит сомневаться в их квалификации. Ведь подразделения психологических операций в составе ССО США уже не один десяток лет.
По мнению одного из украинских экспертов Тарасюка: «Силы специальных операций, в первую очередь, создаются для того, чтобы бороться за умы и сердца людей. Не столько уничтожать противника и его инфраструктуру, сколько бороться за умы и сердца людей. В то же время эта борьба и принятие решений должны базироваться на информации, которая приобретается „как военными подразделениями, так и специальными органами государства, не обязательно военными формированиями. {…} Даже 10 лет назад поток информации был в десятки раз меньше, чем сегодня. Уже сегодня надо бороться за то, чтобы информация, которая доносится до наших граждан не только на переднем крае и на временно оккупированной территории, но и к тем, которые находятся здесь, была полностью заточена под интересы государства. И это также специальные операции“, — отметил Тарасюк.
А вот что рассказал один из специалистов ИПсО о своей работе: „Наша основная задача — деморализация личного состава врага, сейчас — незаконных вооруженных формирований сепаратистов. Главный канал налаживания связей и установления контактов с информаторами — социальные сети. Находясь по эту сторону фронта, это вполне логично. В свою очередь, главным каналом связи в соцсетях для нас был и есть Twitter. Основным методом и было, и до сих пор является распространение выгодных нам слухов среди врагов. Итак, приезжаешь и сначала первые две-три недели изучаешь местность и реакцию людей на тебя. А местное население сразу узнает новеньких, приезжих. Не верьте, что нам легко работать, мол, нет языкового барьера. Все нюансы, например говор, диалект, произношение, внешний вид, сразу заметны и очень важны в нашей работе. Поэтому просто устанавливаешь контакты, например, через центры для переселенцев. И дальше мы должны сделать, чтобы через наши контакты, вольно или невольно, люди перенесли нужную нам информацию на ту сторону. Чтобы посеять там или панику, или деморализацию личного состава, принудить их к дезертирству и побегу, вызвать недоверие к собственному руководству, чтобы не выполнялись приказы их командования.
Мы влияем через своих агентов, распространяем слухи, статьи через журналистов и лидеров общественного мнения, которые читают и на нашей, и на их стороне. Кстати, нельзя не признать, что довольно трудно работать с нашими, украинскими журналистами. Ведь все они, прежде всего, хотят сенсацию, а не послужить своей стране, распространив нужную информацию в нужной форме“.
Работа диверсантов
Конкретизируя задачи специалистов ССО, руководитель Центра оборонной реформы Украины Александр Данилюк отмечал: „У нас есть Силы специальных операций. На тех участках фронта, где идет нарушение собственно режима прекращения огня, должны осуществляться платные акции непосредственно против командиров оперативного и даже, возможно, тактического уровня… И мы можем называть это как угодно: несчастные случаи, работа партизан. Конечно, Украина не должна брать за это ответственность“.
Надо отметить, что проводимая реформа и результаты подготовки западными инструкторами украинских диверсантов не заставили себя долго ждать.
Уже в 2016 году резко возросло количество диверсий в тылу народных республик. Участились случаи гибели высокопоставленных и популярных командиров. Так, 24 июня 2016-го состоялось покушение на „Моторолу“, а 29 июня — на „Мачете“. В своем автомобиле вместе с женой 4 июля 2016 года на железнодорожном переезде был взорван командир 7-й бригады ДНР Александр Бушуев с позывным „Заря“. А 17 октября 2016 года был взорван в лифте Арсен Павлов, командир подразделения „Спарта“. Михаил Толстых, командир батальона „Сомали“, погиб 8 февраля 2017 года в результате выстрела РПО „Шмель“ в окно его кабинета. А ведь это легендарные командиры республиканцев, и охрана была организована неплохо. Поэтому чувствуется рука профессионала.
Так сегодня выглядят бойцы ССО Украины (фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
Но не обошлось без провалов. В начале февраля 2017 года командование ВСУ заявило о пропаже одной из разведгрупп, действовавшей в ЛНР, а 10 марта МГБ ЛНР опубликовала видеозапись с двумя захваченными военнослужащими 8-го полка. Командование ССО было вынуждено признать свой провал. Задержанные признались в причастности к убийствам командующего народной милицией ЛНР Олега Анащенко и командира батальона „Сомали“ Михаила Толстых (позывной „Гиви“). Кроме того, они сообщили о причастности офицеров полка к убийству Арсена Павлова (позывной „Моторола“). Задержанные дали показания о подготовке серии покушений на руководство республик, а также о подготовке к убийству сотрудников действующей в Донбассе миссии ОБСЕ.
31 августа 2018 года покушение на главу ДНР Александра Захарченко увенчалось успехом.
Есть ещё одна задача, которую выпускники 140-го центра ССО начнут выполнять в случае активизации наступления ВСУ. В Киеве уверены, что среди населения Донбасса есть определенная прослойка, которая по различным причинам готова начать партизанскую войну. Ведь еще в 2014–2015 годах спецподразделения ГУР не брезговали принуждением граждан республик к совершению террористических актов, путем угроз физической расправы над их родственниками, проживающими на временно оккупированных ВСУ территориях республик. Эти люди сегодня в „спящем“ состоянии.
Реформу украинских ССО планируют завершить в следующем году, к началу 2020 года. Но уже сейчас все это, безусловно, свидетельствует о заметном увеличении размаха диверсионной деятельности ВСУ против самопровозглашенных республик. И сегодня локализация описанных угроз является важнейшей задачей МГБ республиканцев. Да и ФСБ России при такой активности украинских диверсантов вынуждена держать ухо востро. Ведь не зря эмблемой Главного Управления Разведки ВСУ является сова с мечом в лапах, острие которого нацелено на территорию России.
Поэтому очевидно, что не так уж безобидна и забавна инициатива отставного генерала СБУ и силы для реализации этой фантазии на Украине имеются.
Как украсть Януковича
Что еще нужно для похищения экс-президента Украины и вывоза его на родину? Для осуществления такой операции потребуется помощь пятой колонны на территории Ростовской области, где в настоящее время проживает Виктор Янукович. Наверняка украинская агентура на территории РФ имеется. Было бы удивительно, если бы ее не было в России при таком количестве гастарбайтеров и беженцев с Украины. Именно эта публика является вербовочной базой украинских спецслужб. Главное управление разведки Украины без проблем обеспечит исполнителей необходимыми легализационными документами.
Нужно оружие. Не с рогатками же спецоперацию выполнять. Полагаем, что при надобности агентура для спецназа может подготовить тайники, приобретя необходимые стволы на черном рынке оборота оружия в России. Это, конечно, рискованно, поскольку спецслужбы России отслеживают эти каналы через свою агентуру. Но если задача будет поставлена, то придется рисковать. Собственно, вся эта затея изначально — сплошной риск. Но на то они и называются разведчиками и диверсантами.
Добыть транспорт для выполнения задачи также не составит труда.
Далее для похищения может использоваться либо налет на место жительства (работы, отдыха и т.д.), либо засада на транспортное средство с объектом похищения.
И здесь результат во многом зависит от того, как организована охрана Януковича и кто его охраняет.
Допустим, что все же похищение состоялось. Это один из наиболее сложных этапов операции, поскольку в России немедленно включат план „Перехват“ и начнут трясти все транспортные средства в округе. В этой связи похищенного либо постараются вывезти сразу в каком-нибудь грузовике, в контейнере, либо то же самое, но спустя некоторое время, когда волна схлынет, а похищенного перестанут активно искать. Однако если похитителей начнут брать, они просто ликвидируют объект похищения. Скорее всего, так и будет поставлена задача (если будет поставлена).
Мы не зря обратили внимание на наличие в ССО Украины частей и подразделений информационно-психологических операций (ИПсО). В случае, если операция провалится, эти центры немедленно поднимут информационную волну, заливая информационное пространство дезинформацией и провокационными вбросами подготовленного вранья.
Задача — привлечь внимание своих коллег по цеху на Западе для оправдания этих действий. Ведь такая спецоперация на территории сопредельного государства является, по сути, формальным поводом для объявления войны — казус белли. И это может быть основной целью этой операции. Втянуть Россию в войну с Украиной, а уж к ней подключатся и НАТО, и Штаты…
Именно поэтому задачей наших спецслужб являются превентивные мероприятия, которые не допустят со стороны диверсантов каких-либо активных действий, если не считать последней пули в лоб.