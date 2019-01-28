Порошенко пойдет на выборы как самовыдвиженец, сообщили СМИ

Действующий президент Украины Петр Порошенко пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца, а не кандидата от своей партии. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на источники в администрации.

По данным собеседников издания, такое решение принято из-за того, что рейтинг "Блока Петра Порошенко" еще ниже, чем рейтинг самого президента.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. ЦИК зарегистрировал почти два десятка кандидатов.