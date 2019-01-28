На Украине усомнились в существовании россиян

Украинский политолог Олег Соскин в своей статье для «Главреда» заявил , что нации «россияне» не существует, как и самих россиян «как таковых».

Соскин заявил, что император Пётр I «украл» наименование «Русь» у украинцев.

«Русь — это протоназвание Украины. И поэтому никаких россиян не существует», — заявил политолог.

Он добавил, Россия состоит из национальных республик с разными этносами. По его мнению, в будущем эти этносы начнут строить собственные государства.

Соскин заявил, что Россию связывает «колониальное кольцо», в случае распада которого этносы захотят видеть Украину своим союзником, а она будет помогать им.

Ранее политолог уже обвинял Россию в краже у украинцев языка, названия страны и православия. Соскин заявлял, что россияне «должны возвратиться к своему финно-угорскому, тюркскому фундаменту».

Он говорил, что у Украины было украдено «генетическое название „Русь“: Петр I „назвал свою империю латинскими буквами RUSSIA, а финно-угорцы трансформировали ее в „Россию“.