Украинская авиация провела учения над Азовским морем

Украинская авиация провела учения над Азовским морем. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Летчики отрабатывали воздушную поддержку патрульных кораблей Военно-морских силы Украины и Государственной пограничной службы. В ходе учений военнослужащие готовились к совместному наведению вооружения на корабли условного противника.

«Реагирование с выходом на вражескую морскую цель проведено в определенное нормативом время», — говорится в сообщении.

По итогам учений летчиков, моряков и военнослужащих пограничной охраны признали «готовыми к выполнению задач по назначению».