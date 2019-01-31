Украинцы готовы отказаться от Донбасса. Но им мешает высшая сила

С наступлением "рождественского перемирия" в Донбассе на какое-то время затихли и разговоры о планах мирного урегулирования. Если они и звучали в последние недели, то большей частью из уст всевозможных кандидатов в президенты Украины . Соответственно, и сводились в основном к предвыборным речовкам, не имеющим ничего общего с реальным стремлением к миру.

Даже спецпредставитель США по Украине Курт Волкер , всегда очень активный в соцсетях, внезапно исчез из информационного пространства. Как написал 22 декабря свой последний твит, с тех пор и пропал. Можно было бы предположить, что на него так подействовал шатдаун, однако, как не раз признавался сам дипломат, он не получает зарплату в Госдепе , работает исключительно в качестве волонтера и, по идее, прекращение госфинансирования не должно было на нем отразиться. Тем не менее факт остается фактом: как только шатдаун был приостановлен, Волкер сразу в Нью-Йорке провел встречу с представителем Украины при ООН Владимиром Ельченко . Обсуждали "миротворческую операцию в Донбассе" ради "восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Воскрешение" Волкера чудесным образом совпало с целым рядом заявлений по поводу Донбасса со стороны других западных деятелей. Больше всего шума наделало подробное интервью австрийского дипломата Мартина Сайдика, последние годы представляющего ОБСЕ на Украине, далеко не самой известной региональной газете Kleine Zeitung.

В этом интервью Сайдик заявил о наличии у ОБСЕ очередного плана урегулирования конфликта. Предполагается ввод в регион сравнительно небольшого (до 20 тысяч человек) миротворческого контингента ООН, выполняющего военную и полицейскую миссию, проведение в ДНР и ЛНР местных выборов под наблюдением ОБСЕ и восстановление Донбасса силами некоего Агентства по реконструкции (следует полагать, подконтрольного Евросоюзу ). Наиболее впечатляющий и наименее реалистичный пункт этого плана — намерение добиться его ратификации парламентами Украины и России . Почему именно России, австриец не поясняет. С таким же успехом данное соглашение можно утвердить решением парламента Франции или Испании . На самом-то деле задумка ОБСЕ ясна: тем самым данная организация хочет вынудить Россию признать себя стороной конфликта. Только зачем это России?

Куда более обоснованным кажется скепсис журналиста, берущего интервью. Он резонно полагает, что до окончания предвыборного цикла на Украине (а выборы парламента там намечены на конец октября) ожидать подобных решений от Киева не приходится. Мало того, интервьюер прямо указывает на сходство данного плана с "мирной реинтеграцией Восточной Славонии в хорватское государство". По его мнению, это была "наиболее успешная миссия ООН на Балканах".

Напомним: успех этой миссии предваряла операция "Буря" по уничтожению хорватами Сербской Краины под прикрытием бомбардировщиков НАТО и при полном бездействии миротворцев ООН. Погибли тысячи мирных граждан. Именно этой операцией постоянно бредят официальные чиновники Украины, когда говорят о намерении вернуть Донбасс. Именно на опыт этой "мирной реинтеграции" ссылался Алексей Мельник , представитель Украины на совещании в Atlantic Council в декабре 2017-го, когда впервые был озвучен план о введении де-факто оккупационной международной миссии в Донбассе. Тогда он с ностальгией вспоминал, как украинские вертолеты поддерживали операцию по уничтожению "сербских банд". И хотя Сайдик оговорился, что операция в Сербской Краине не является "ролевой моделью" для авторов плана по Донбассу, аналогия напрашивается сама собой.

Любопытно заявление Сайдика о том, что его проект был представлен и России, и Украине в Милане на министерском совещании ОБСЕ, которое состоялось еще в начале декабря. Остается загадкой, почему ни в России, ни на Украине этого плана тогда никто особо не заметил.

На самом деле это не первое заявление о том, что с российской стороной согласовываются некие "миротворческие" инициативы по Донбассу. Самым громким был вброс от Евгения Марчука, представляющего ныне Украину на Минских переговорах. В начале ноября он сообщил, что на некоем совещании в Братиславе с участием "представителей России" стороны пришли к компромиссу "на 30 процентов" по плану введения миротворцев. Но это объяснялось просто: накануне выборов в ДНР и ЛНР, которым Киев всячески препятствовал, надо было послать демотивирующий сигнал избирателям Донбасса о том, что от них якобы ничего не зависит, что Россия без их участия договаривается с кем-то о судьбе региона.

Ваш покорный слуга тогда пытался выяснить, что же это за "представители России", с которыми общался Марчук. Оказалось — сотрудники независимых аналитических центров, совершенно никак не связанных с российской властью и не отражающих официальное мнение. А недавно один из записных либералов, выступающих на российских ток-шоу (причем обычно отказывающийся затрагивать украинскую тематику, объясняя это тем, что не считает себя специалистом в этом направлении), в кулуарах признался мне, что обсуждал "миротворческий план по Донбассу" на встрече, организованной в Стамбуле (можете себе представить, насколько мнение этих "представителей России" отражает позицию государства).

Сейчас действует до десятка неформальных площадок (не считая официальных), на которых обсуждаются различные инициативы по Донбассу. Но лишь на немногих можно услышать мнение представителей самих ДНР и ЛНР. А Россия, напомним, неоднократно устами высших руководителей подчеркивала, что ни одна миротворческая инициатива не может обсуждаться без представителей региона. В обеих республиках Донбасса уже назвали план Сайдика попыткой подрыва минского процесса.

На самом деле большинство всех этих планов и инициатив со стороны Запада сводится к завуалированным попыткам решить конфликт военным путем (по примеру упомянутой выше операции "Буря" в Хорватии) или посредством иностранной оккупации. Неслучайно Питер Дикинсон, издатель англоязычных журналов на Украине, тесно связанный все с тем же Atlantic Council, на сайте этой организации обрушился с критикой на призывы к Украине способствовать деэскалации конфликта, называя их "морально предосудительными" и "стратегически глупыми". Волкер неоднократно заявлял, что не позволит России "заморозить конфликт" в Донбассе, и это свидетельствует о намерении США подогревать очаг напряженности и дальше. Вне зависимости от мнения самого Донбасса и даже Украины.

А мнение Киева особо примечательно, учитывая, что недавний опрос социологической компании Seetarget выявил поразительные изменения в настроениях общества: уже почти 60 процентов населения Украины согласны на мир даже на условиях полного отказа от Донбасса. Если такие тенденции сохранятся, скоро Волкеры, Сайдики и иже с ними будут еще умолять Украину согласиться на обсуждение очередных планов по реинтеграции страны, разрушенной Майданом.