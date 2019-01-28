Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главред (Украина): почему нации под названием «россияне» не существует 

ИноСМИ 4 часа назад
Фото: © РИА Новости, Сергей Мальгавко
Как известно, само название «Россия» появилось очень просто — это была калька с латинского написания «Rus». Если посмотреть на все российские спортивные команды, которые выступают где-то на международных соревнованиях, то у них везде написано «Russia».
Но на самом деле это — наше название. Именно Петр I украл название Русь у нашего народа. Так что Русь — это протоназвание Украины. И поэтому никаких россиян не существует.
Вообще, россиян нет как таковых. Это — набор национальных республик с разными национальными этносами: финно-угорскими, тюркскими, уральскими и т.д. И как только не станет Путина, эти этносы начнут строить свои собственные государства: Удмуртия будет строить свое государство, Татарстан — свое, Башкирия — свое, калмыки — свое, якуты — свое и т.д. Тем более, национальные этносы в значительной части республик преобладают или близки к 50%. Или вон чеченцы с ингушами не могут договориться между собой, разве будут они договариваться в рамках всей российской территории?
Вне всякого сомнения, Российская Федерация не имеет геополитического и этнонационального будущего, она должна распасться. Чем быстрее это случится, тем лучше будет для всех.
Поскольку будет выпущен агрессивный пар экспансии, агрессии, ненависти и злобы, который сегодня они источают на все окружающие пространства. Россия даже вмешалась в дела Македонии, когда та решила переименоваться в Северную Македонию, чтобы избежать конфликта десятилетиями длящегося с Грецией.
Поэтому устранение Путина (а все к этому идет, потому что элиты уже не могут его терпеть, он себя полностью исчерпал, и у него нет мировой перспективы) сразу снимет многие существующие проблемы, то есть лопнут эти обручи, и внутреннее колониальное кольцо, последнее, которое связывает РФ воедино, рассыплется — и государства, которые есть в РФ, начнут строить свое собственное будущее. И им будет не до Украины. Наоборот, они захотят видеть Украину своим союзником, который будет им помогать выстраивать свое государство.
Главред, Украина
Последние новости
Жадно глотают мороженое зимой. Что за люди эти русские (Medya Gunlugu) СМИ Ирана: иранцы никогда не забудут этого «предательства» Воздушные дуэли японских и российских истребителей (Diplomat)
Комментарии80
Украина , Статьи , Удмуртская Республика
Читайте также
Видео
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Башкирский город заполнили дети в противогазах
Общество
Лидер «Океана Ельзи» отказался править Украиной
В мире Конфликты
Пока вы спали: Россия разрушит Совет Европы
Общество
У экс-супруги Башарова пропал муж
Шоу-бизнес
Кого поддержит армия Венесуэлы
Латинская Америка В мире
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Охрану Третьяковки усилили везде и навсегда
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение