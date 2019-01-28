Главред (Украина): почему нации под названием «россияне» не существует

Как известно, само название «Россия» появилось очень просто — это была калька с латинского написания «Rus». Если посмотреть на все российские спортивные команды, которые выступают где-то на международных соревнованиях, то у них везде написано «Russia».

Но на самом деле это — наше название. Именно Петр I украл название Русь у нашего народа. Так что Русь — это протоназвание Украины . И поэтому никаких россиян не существует.

Вообще, россиян нет как таковых. Это — набор национальных республик с разными национальными этносами: финно-угорскими, тюркскими, уральскими и т.д. И как только не станет Путина, эти этносы начнут строить свои собственные государства: Удмуртия будет строить свое государство, Татарстан — свое, Башкирия — свое, калмыки — свое, якуты — свое и т.д. Тем более, национальные этносы в значительной части республик преобладают или близки к 50%. Или вон чеченцы с ингушами не могут договориться между собой, разве будут они договариваться в рамках всей российской территории?

Вне всякого сомнения, Российская Федерация не имеет геополитического и этнонационального будущего, она должна распасться. Чем быстрее это случится, тем лучше будет для всех.

Поскольку будет выпущен агрессивный пар экспансии, агрессии, ненависти и злобы, который сегодня они источают на все окружающие пространства. Россия даже вмешалась в дела Македонии, когда та решила переименоваться в Северную Македонию, чтобы избежать конфликта десятилетиями длящегося с Грецией.

Поэтому устранение Путина (а все к этому идет, потому что элиты уже не могут его терпеть, он себя полностью исчерпал, и у него нет мировой перспективы) сразу снимет многие существующие проблемы, то есть лопнут эти обручи, и внутреннее колониальное кольцо, последнее, которое связывает РФ воедино, рассыплется — и государства, которые есть в РФ, начнут строить свое собственное будущее. И им будет не до Украины. Наоборот, они захотят видеть Украину своим союзником, который будет им помогать выстраивать свое государство.

Главред, Украина