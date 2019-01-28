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Националисты устроили факельное шествие в центре Киева 

News.ru + ещё 2 1 час назад
В центре Киева националисты устроили факельное шествие, посвящённое 101-й годовщине подавления большевистского восстания на заводе «Арсенал» в украинской столице.
Несколько сотен человек прошли по центру города с зажжёнными факелами. Кроме того, у них в руках были чёрно-красные флаги.
В мероприятии принимал участие единый кандидат в президенты от ультраправых объединений Руслан Кошулинский, который перед началом шествия заявил о важности наличия идеологии в стране, сообщает украинский портал Цензор. Нет.
Ранее News.ru писал о том, что шествие в честь Степана Бандеры состоялось 1 января 2019 года. Поклонники основателя УПА (Украинская повстанческая армия — организация, запрещена в России) прошли от оперного театра в центре Киева. Националисты прошли строем, одетые в камуфляж, неся плакаты с изображениями Бандеры, сжигая файеры и крича «Слава Украине!».
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