Националисты устроили факельное шествие в центре Киева

В центре Киева националисты устроили факельное шествие, посвящённое 101-й годовщине подавления большевистского восстания на заводе «Арсенал» в украинской столице.

Несколько сотен человек прошли по центру города с зажжёнными факелами. Кроме того, у них в руках были чёрно-красные флаги.

В мероприятии принимал участие единый кандидат в президенты от ультраправых объединений Руслан Кошулинский, который перед началом шествия заявил о важности наличия идеологии в стране, сообщает украинский портал Цензор. Нет.