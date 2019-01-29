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Сербский патриарх сравнил украинскую автокефалию с бомбой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Патриарх Сербский Ириней охарактеризовал происходящий на Украине церковный раскол как брошенную в дом бомбу.
«Украина — это великое испытание, искушение для православия вообще. И оно имеет огромное значение, потому что относится к центру православия. Это не что-то, что находится извне, а это явление, которое имеет место в нашем доме внутри. Наверное, те, кто замышляют зло против православия, хорошо это продумали, и то, что творится на Украине, — это как будто бы бросили бомбу в наш дом», — сказал патриарх Ириней на встрече с патриархом всея Руси Кириллом, передает РИА «Новости».
Делегаты Сербской церкви вместе со своим предстоятелем приехали в Москву на 10-летие интронизации патриарха Кирилла.
Делегация Сербской церкви во главе с ее предстоятелем приехала в Москву на торжества по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла.
Ранее патриарх Ириней назвал выдачу автокефалии Константинополем «новой» украинской церкви «катастрофическим решением».
Напомним, 6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю новой украинской структуры митрополиту Епифанию томос об автокефалии.
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Украина , В мире , РИА Новости
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