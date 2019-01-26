Задушил свободу слова: Тимошенко раскритиковала Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила украинскую власть, и в частности Петра Порошенко , в «узурпации информационного пространства». По ее словам, для того, чтобы нормально существовать на рынке, СМИ необходимо быть лояльными лично к лидеру страны. В то же время любая попытка выйти за пределы может закончиться для телеканала или газеты закрытием и преследованием.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая также выдвинута кандидатом на пост президента Украины, заявила, что украинские власти и президент Петр Порошенко установили монополию на информационное пространство в стране. Как отметила депутат в своем посте на фейсбуке, информационный рынок страны давно превратился в «фабрику тотальных манипуляций общественным мнением».

«СМИ должны быть лояльными лично к президенту Порошенко, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью. Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнерам президента, сам президент участвует в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц», — высказалась Тимошенко в социальной сети.

Однако отсутствие проблем совсем не гарантирует СМИ, что при попытке выхода «за пределы лояльности» оно не окажется в опале. Как подчеркнула кандидат в президенты, обычно любое слово, высказанное против Порошенко, может быть наказано угрозами, репрессиями, травлей, закрытием программ и проектов и даже преследованием. «Поэтому именно от президентской фракции есть несколько законопроектов по инициативе уголовного преследования за свободу слова», — добавила лидер партии «Батькивщина».

В тот же день на странице Тимошенко в фейсбуке появился еще один пост, в котором она заявила об очередном нападении на съемочную группу программы «Стоп коррупции», сообщает ФАН.

«К сожалению, это в большой степени символично для сегодняшней Украины: страдают не коррупционеры, а люди, которые с ними в меру своих сил борются и обнародуют факты причастности чиновников к коррупционным действиям», — написала Тимошенко, потребовав при этом от правоохранительных органов и властей Украины немедленно установить причастных к нападению.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента. ЦИК также начал принимать документы для регистрации заявок: на данный момент уже зарегистрировано 20 заявок из 40 возможных.

Согласно данным соцопросов и предварительных рейтингов, на протяжении последних месяцев лидерские позиции среди кандидатов занимает глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую ЦИК уже зарегистрировал кандидатом в президенты. Как ранее сообщал НСН, Тимошенко и сама абсолютно не сомневается в своей победе. По ее мнению, она в любом случае дойдет до второго тура, где поборется с действующим главой государства Петром Порошенко и непременно одержит победу. При этом у Тимошенко нет даже тени сомнений в том, что жители страны проголосуют за нее, а не за действующего главу государства.

Тем не менее, слова экс-премьера пока сложно рассматривать всерьез, так как остается неясным, подаст ли заявку сам действующий президент Петр Порошенко, который по-прежнему официально не объявлял о намерении баллотироваться на второй срок. Единственная информация по этому поводу стала известна от представителя украинского лидера в Верховной раде народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирины Луценко , которая сообщила, что выдвижение президента планируется на 29 января. На данный момент эксперты довольно скромно оценивают его позиции среди избирателей — его рейтинг, по данным опросов, составляет около 14%.

Как бы неопределенно не выглядело желание Порошенко участвовать в выборах, напряжение между ним и Юлией Тимошенко можно было отчетливо разглядеть во время экономического форума в швейцарском Давосе, где украинские лидеры просто игнорировали друг друга,

Так, во время выступления Порошенко лидер оппозиции с огромным удовольствием ела йогурт, всем видом показывая, что очень голодна и не намерена ничего слушать. Тимошенко также не стала аплодировать после выступления главы Украины. Вместе с ней игнорировать Порошенко решил и еще один кандидат на пост президента — Анатолий Гриценко

Политики также обменялись «приятными» комментариями «украинского завтрака», в ходе которого Порошенко назвал лидера «Батькивщины» популистом. Тимошенко, в свою очередь, тоже молчать не стала и довольно прямо указала нынешнему президенту на многочисленные невыполненные предвыборные обещания.

Ранее депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в рамках пресс-конференции НСН уже предполагал, что Юлия Тимошенко будет доставлять Порошенко максимальное количество проблем во время предвыборной президентской гонки и сравнил ее с самкой богомола.