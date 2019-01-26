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Тимошенко обвинила Пророшенко в узурпации СМИ 

360tv.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обвинила власти страны и Петра Порошенко в тотальном контроле за информационным пространством и СМИ. Об этом она написала в Facebook.
Тимошенко назвала рынок информации на Украине «фабрикой тотальных манипуляций общественным мнением». Она подчеркнула, что СМИ вынуждены поддерживать Порошенко, чтобы не возникали проблемы в их работе.
«Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнерам президента, сам президент участвует в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц», — написала Тимошенко.
По словам политика, любое свободомыслие и критика власти приводит к угрозам, репрессиям и травле.
Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта, предвыборная кампания началась тремя месяцами ранее, 31 декабря. Согласно социальным опросам, Юлия Тимошенко пока является лидером президентской гонки.
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Украина , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко
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