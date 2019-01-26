Тимошенко обвинила Пророшенко в узурпации СМИ

Тимошенко назвала рынок информации на Украине «фабрикой тотальных манипуляций общественным мнением». Она подчеркнула, что СМИ вынуждены поддерживать Порошенко, чтобы не возникали проблемы в их работе.

«Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнерам президента, сам президент участвует в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц», — написала Тимошенко.

По словам политика, любое свободомыслие и критика власти приводит к угрозам, репрессиям и травле.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта, предвыборная кампания началась тремя месяцами ранее, 31 декабря. Согласно социальным опросам, Юлия Тимошенко пока является лидером президентской гонки.