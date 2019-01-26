Тимошенко разоблачила «главную ложь» Порошенко

Тимошенко против «священных коров» украинской коррупции

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в своем «Фейсбуке» сообщила об очередном нападении на съемочную группу программы «Стоп коррупции».

«К сожалению, это очень символично для сегодняшней Украины: страдают не коррупционеры, а люди, которые с ними в меру своих сил борются и публикуют факты причастности чиновников к коррупционным действиям», — написала Тимошенко.

«Ситуация у нас уникальная. Если послушать президента и других чиновников, то коррупции у нас — пруд пруди. А вот коррупционеров — нету ни одного… некого наказывать. По официальным данным, за весь 2018 год государство конфисковало у коррупционеров всего 5000 долларов. Как явление коррупция целиком и везде присутствует, а на уровне ответственных и привлеченных к ответственности — нет ее. Вероятно потому, что среди коррупционеров — все «свои". Священные коровы украинской коррупции… А своих „коров" трогать грех, они потом плохо доятся“.

Кандидат в президенты Украины потребовала от власти и правоохранительных органов установить причастных к нападению на журналистов. „Ничего, совсем скоро абстрактные разговоры о коррупции прекратятся и начнется реальная борьба с ней. Обещаю!“, — подытожила Тимошенко.

Ранее в Киеве на журналистов и правозащитников, снимавших незаконную добычу песка, напали вооруженные люди. Как сообщила со ссылкой на координатора проекта „Стоп коррупции“ Романа Бочкала газета „Известия“, злоумышленники изрубили топором и разбили окна автомобиля, одному из журналистов брызнули в глаза из перцового баллончика, а оператору нанесли удары по голове.