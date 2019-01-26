Порошенко заявил о захвате православных церквей

«Всему свое время»: Порошенко рассказал о захвате храмов УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко фразой «всему свое время» ответил на вопрос о возможности захвата храмов канонической Украинской православной церкви . Ранее в январе на Украине произошло несколько нападений на храмы УПЦ, а «патриарх» раскольнической Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) заявил, что Киево-Печерская лавра должна быть отобрана у канонической украинской церкви.

«Всему свое время» — так президент Украины Петр Порошенко ответил на вопрос о возможности захвата храмов канонической Украинской православной церкви.

«И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего — нет. Всему свое время, и не надо это ускорять, мы дали возможность всем сделать свой выбор», — цитирует ФАН украинского лидера.

Вместе с тем, тремя днями ранее неизвестные разгромили часовню храма канонической УПЦ вблизи села Дубровки. Об этом сообщалось на сайте отделения Национальной полиции Украины по Житомирской области.

«В полицию обратился священнослужитель и рассказал, что ночью неизвестные разбили стекло в окнах общедоступной часовни», — говорилось в отчете местной полиции.

Также вандалы разбросали церковное имущество, иконы и повредили колодец у храма. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

За день до этого сторонники «новой церкви» напали на храм УПЦ в селе Броница Волынской области.

«Двадцать первого января 2019 года сторонники «перехода» в ПЦУ в волынском селе Броница (Крымно) вскрыли замки на храме УПЦ и вытолкали с церковной территории настоятеля», — говорилось в сообщении церкви.

При этом приехавшая полиция «заметных повреждений» на дверях не зафиксировала.

Накануне этого происшествия «патриарх» раскольнической Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) заявил, что Киево-Печерская лавра должна быть отобрана у канонической УПЦ.

«Они [УПЦ МП] должны перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, и тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица — лишатся многого, в частности и Лавры», — заявил Филарет.

«Патриарх» подчеркнул, что Киево-Печерская лавра — «украинская, а не российская святыня», и принадлежать должна ПЦУ. Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин ранее заявлял, что украинские власти будут отбирать храмы у канонической церкви не с помощью силы радикалов и уличных акций, а «через всякие псевдо-юридические шаги», передает НСН.

Собственником храмового комплекса Киево-Печерской лавры является украинское государство. Община монахов имеет договор на аренду и пользование, но документ могут аннулировать — как это сделал украинский Минюст с Почаевской лаврой. Тогда без жилья, фактически, остались 200 монахов и 50 послушников.

В середине января неизвестные подбросили взрывное устройство в притвор кафедрального Спасо-Преображенского собора в Сумах. В результате взрыва никто не пострадал, хотя в этот момент проходило пятничное богослужение и в храме было много людей.

«Специалисты выяснили: предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенным зернами кукурузы», — говорилось в сообщении слова представителя полиции Сумской области.

Взрыв в соборе в УПЦ связали с общим попустительским отношением к православным на Украине.

«Действия преступников является прямым следствием той агрессивной риторики, которая в последнее время звучит в адрес православных граждан и разжигает вражду на религиозной почве», — заявили в УПЦ.

В тот же день стало сообщалось, что еще один храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата был захвачен раскольниками из ПЦУ. В этот раз был захвачен Свято-Троицкий храм в селе Ростоки Тернопольской области, сообщалось на сайте Союза православных журналистов Украины.

«В ночь на 19 января община Свято-Троицкого храма УПЦ села Ростоки Кременецкого района вынуждена была служить литургию и водосвятный молебен под открытым небом в мороз», — отмечалось в комментарии.

Представители ПЦУ проникли в храм во время освещения воды на улице, провозгласили переход под эгиду своей религиозной структуры и не пускали внутрь священника и прихожан. Но прихожане принесли стол, на котором перед закрытыми дверьми храма совершили проскомидию (приготовление хлеба и вина, часть литургии) и отслужили Литургию.