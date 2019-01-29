Депутат Рады Береза, толкнувший Скабееву, получит госнаграду Эстонии

Инцидент в кулуарах ПАСЕ произошел 24 января. Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Ольгу Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко . Затем таким же образом поступил представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.

"Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в канун 101-й годовщины декларации независимости Эстонской Республики утвердила список из политиков, общественных деятелей, спортсменов, деятелей культуры и науки, которые получат государственные награды", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в списке оказался украинский депутат Береза, который будет награжден орденом "Крест Маарьямаа IV степени". Поясняется, что Береза является "сторонником Эстонии на Украине".

"Председатель украино-эстонской парламентской группы в Верховной раде, который активно и эффективно помогает решать проблемы, связанные с Эстонией и нашими предпринимателями", — говорится в тексте представления к награде, опубликованном на сайте канцелярии президента.