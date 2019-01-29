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Депутат Рады Береза, толкнувший Скабееву, получит госнаграду Эстонии 

РИА Новости + ещё 56 8 часов назад
Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву во время работы в Парламентской ассамблее Совета Европы, получит госнаграду Эстонии, передает во вторник Sputnik Эстония.
Инцидент в кулуарах ПАСЕ произошел 24 января. Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Ольгу Скабееву толкнул редактор украинской "Европейской правды" Сергей Сидоренко. Затем таким же образом поступил представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза. Он преградил журналистке доступ к Геращенко и помешал задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.
"Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в канун 101-й годовщины декларации независимости Эстонской Республики утвердила список из политиков, общественных деятелей, спортсменов, деятелей культуры и науки, которые получат государственные награды", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в списке оказался украинский депутат Береза, который будет награжден орденом "Крест Маарьямаа IV степени". Поясняется, что Береза является "сторонником Эстонии на Украине".
"Председатель украино-эстонской парламентской группы в Верховной раде, который активно и эффективно помогает решать проблемы, связанные с Эстонией и нашими предпринимателями", — говорится в тексте представления к награде, опубликованном на сайте канцелярии президента.
С ноября 2018 года Береза включен в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены спецмеры.
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Украина , Видео , В мире , Сергей Сидоренко , Ирина Геращенко , Керсти Кальюлайд , Совет Европы , Правительство РФ , Верховная Рада , ИА Sputnik , Эстония
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