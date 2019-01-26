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«Турецкий поток» признали самым опасным проектом для Киева 

Lenta.ru + ещё 2 17 минут назад
Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
Газопровод «Турецкий поток» более опасен для Украины, чем «Северный поток-2». Об этом пишет издание «Новое Время» со ссылкой на эксперта по энергетике при правительстве Украины Карела Гирмана.
Как отмечает эксперт, «Северный поток-2» оставляет Украине шанс сохранить большую часть транзита, поскольку газопровод не сможет доставлять газ покупателям из южной Европы. В то же время по «Турецкому потоку» российский газ будет доходить до Италии, Франции и стран Балканского полуострова, что лишит Киев большей части транзита.
Несмотря на это, США сосредоточились на борьбе именно с «Северным потоком-2», поскольку в этом вопросе пересекаются интересы Вашингтона и Киева. Оба государства считают, что его запуск несет экономические и экономические риски. Для США этот проект невыгоден еще и потому, что отсутствие газопровода увеличило бы спрос Европы на американский сжиженный природный газ, экспорт которого активно растет.
По мнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, строительство второй ветки «Северного потока-2» еще можно остановить. Это станет возможным в том случае, если санкции США выведут из игры компании, предоставляющие технологии для газопровода. Коболев пояснил, что они работают в американской акватории на глубоководной добыче углеводородов и не хотят терять американский рынок.
«Турецкий поток» — проект газопровода стоимостью семь миллиардов евро из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы. Его строительство началось в мае 2017 года вместо «Южного потока», разрешение на возведение которого в 2014-м не дала Болгария. Первая нитка трубопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для Южной Европы.
Запуск «Турецкого потока» снизит транзит газа через территорию Украины на 12-13 миллиардов кубометров ежегодно, что приведет к недополучению 500 миллионов долларов в год.
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