Bloomberg (США): президентская гонка на Украине будет увлекательной

Кампания по выборам президента Украины , которые состоятся 31 марта, превращается как минимум в грандиозный спектакль. Но основной вопрос серьезен: является ли Украина обычной современной европейской страной с необходимым политическим разнообразием и балансом сил? Или же она по-прежнему представляет собой постсоветский гибридный режим, в котором пребывание в должности означает гораздо больше, чем просто знакомство с избирателями?

Все основные игроки, кроме одного, уже заявили о своем намерении участвовать в гонке. К их числу относятся:

Бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, которая баллотируется в президенты в третий раз. Ей как самому опытному из действующих украинских политиков знакомо все: головокружительные интриги, власть, тюрьма. Уровень ее поддержки (сегодня самый высокий, как показывают проводившиеся на Украине опросы, печально известные сомнительностью своих результатов) особенно высок среди украинских женщин, которые в этом обществе (в основном традиционном и патриархальном) составляют более многочисленную группу избирателей, чем мужчины. Тимошенко — популист, мастер по произнесению двухчасовых эмоциональных речей. Она обещает, что в случае избрания ее президентом зарплаты и пенсии на Украине будут не ниже, чем в соседней , которая баллотируется в президенты в третий раз. Ей как самому опытному из действующих украинских политиков знакомо все: головокружительные интриги, власть, тюрьма. Уровень ее поддержки (сегодня самый высокий, как показывают проводившиеся на Украине опросы, печально известные сомнительностью своих результатов) особенно высок среди украинских женщин, которые в этом обществе (в основном традиционном и патриархальном) составляют более многочисленную группу избирателей, чем мужчины. Тимошенко — популист, мастер по произнесению двухчасовых эмоциональных речей. Она обещает, что в случае избрания ее президентом зарплаты и пенсии на Украине будут не ниже, чем в соседней Польше (сейчас они в четыре раза ниже) и что украинцы начнут получать кредиты по европейским процентным ставкам (сейчас самые дешевые на Украине ипотечные кредиты выдаются под 10% годовых). Она также обещает вернуть потерянные с 2014 года территории, захваченные Россией , хотя и не в состоянии объяснить, каким образом это сделает.

Юморист и продюсер Владимир Зеленский, известный шоумен, который сделал карьеру на пародиях на украинских политиков и делает ставку на политику, направленную против элит — по образцу кампании , известный шоумен, который сделал карьеру на пародиях на украинских политиков и делает ставку на политику, направленную против элит — по образцу кампании Дональда Трампа в 2016 году.

Правда, многие считают, что его кандидатуру продвигает олигарх Игорь Коломойский , живущий сейчас в Израиле после того, как нынешняя власть вынудила его уехать из страны. Недавно в связи с кандидатурой Зеленского разразился скандал — «Радио Свобода» сообщило, что он по-прежнему владеет долей в российской кинокомпании. Эта компания в основном получает авторские отчисления за фильмы, снятые раньше, однако любое участие в российском бизнесе, жестко контролируемом Кремлем, по мнению многих украинских избирателей (особенно на западе страны), является табу. Тем не менее, по результатам опросов, рейтинги Зеленского довольно высоки, а благодаря своему огромному актерскому таланту он сможет добавить себе голосов.

— Мэр Львова Андрей Садовый, который с 2006 года грамотно и с непривычной принципиальностью и честностью управляет самым важным городом западной Украины. Он относится к числу политиков наиболее «западного» типа, хотя в Киеве его считают провинциалом и своего рода «легковесом». Уровень его поддержки за пределами области невысок, и его шансы на то, чтобы возглавить государство, были бы максимальны, если бы он сформировал альянс с другим прозападным кандидатом. Пока вероятность на компромисс невелика, поскольку и Садовый, и кандидат, наиболее близкий ему в политическом плане, ведут борьбу еще и за то, чтобы повысить шансы своих партий на парламентских выборах в этом году.

бывший министр обороны Анатолий Гриценко, который известен работой в правоохранительной сфере и давно поддерживает идею вступления Украины в — Этот кандидат —, который известен работой в правоохранительной сфере и давно поддерживает идею вступления Украины в ЕС . Основное внимание он уделяет проблемам армии, таким как реформирование армии Украины в соответствии со стандартами НАТО , сокращение числа генералов и ввод на восток Украины международных миротворческих сил. Он также пользуется уважением среди активистов движения по борьбе с коррупцией.

Бывший вице-премьер Юрий Бойко, который был близок к свергнутому президенту , который был близок к свергнутому президенту Виктору Януковичу и считается пророссийским кандидатом, относительно популярен на русскоязычном востоке и юге Украины. На нем «тяжким грузом висят» коррупционные скандалы прежнего правительства. Есть более полный список кандидатов, среди которых — и бывший начальник таможни, уволенный за коррупцию и участвующий в президентской гонке, чтобы получить иммунитет.

А также пророссийский депутат, близкий олигарху Ринату Ахметову . И бывший начальник службы безопасности, который обвинил президента Петра Порошенко в коррупции. И бывший министр, делающий вид, что использует президентскую кампанию, чтобы найти жену. И ряд других колоритных персонажей.

Единственным крупным игроком, не участвующим в официальной гонке, является действующий президент Порошенко, который, как ожидается, объявит о выдвижении своей кандидатуры незадолго до окончания срока регистрации, истекающего четвертого февраля. Несмотря на то, что он еще официально не участвует в президентской гонке, его кампания, основанная на консервативной предвыборной программе, в которой делается акцент на значении независимой православной церкви для Украины, сильной армии и поддержке украинского языка, началась задолго до кампаний других кандидатов.

Тимошенко намерена вести борьбу с президентом по каждому из заявленных им приоритетов. Патриарх Филарет, 90-летний священнослужитель, который сыграл ключевую роль в недавнем создании независимой церкви Украины (но кандидатура которого на пост ее главы была отклонена), присутствовал при объявлении Юлией Тимошенко о своем намерении идти на выборы, тем самым подорвав попытки Порошенко заявить о духовной независимости страны от Москвы как о своем личном достижении. Но ни Тимошенко, ни какой-либо другой кандидат не в состоянии сделать то, что в силах сделать лишь Порошенко.

В марте украинцы, обратившиеся за предоставлением субсидий на оплату растущих коммунальных расходов, начнут получать государственную помощь наличными. Власти настойчиво заявляют, что этот «эксперимент» никакого отношения к выборам не имеет. Министерство социальной политики рассчитывает ежемесячно выплачивать миллионам людей — преимущественно пожилых — около шести миллиардов гривен (215 миллионов долларов).

Украинские политики — шумные, колоритные и артистичные. Нынешний набор кандидатов является воплощением современной европейской политики — традиционные различия между левыми и правыми заметить трудно, все кандидаты используют популистские уловки и эмоции, возбуждая националистическую и антиэлитарную риторику. Президентская гонка обещает быть более оживленной и яркой, чем все то, что России доводилось наблюдать с 1990-х годов. И, по крайней мере, такой же занятной и увлекательной, как самые динамичные украинские выборы.

Но настоящая ли это борьба? Сможет ли Порошенко использовать административный ресурс, который помог бы ему закрепить победу, хотя он и не выполнил обещаний проводить реформы и бороться с коррупцией, которые предполагала «Революция достоинства» 2014 года? Такие кандидаты, как Садовый и Гриценко, похоже, смирились с этой перспективой и бросили все силы на то, чтобы попасть в парламент и ограничить власть Порошенко. Политики европейского типа наиболее эффективны в парламентских системах. Постсоветское наследие Украины предполагает сильную президентскую власть, которая обесценивает мощные демократические порывы страны.