Главред (Украина): Порошенко заканчивает свое президентство очень скверно

Причиной этого является его раздвоенное сознание, что явилось следствием его двойственного положения политика и бизнесмена одновременно. Когда вы пытаетесь возглавлять коррупцию и одновременно бороться с ней, то это лишь вопрос времени, когда вы свихнетесь.

Петр Алексеевич уже давно в украинской политике — около 20 лет — и все эти годы он страдал шизофренией, потому что всегда занимал высокие государственные посты и его бизнес-империя стремительно росла. Но если в мирное время шизофрения Порошенко была не так заметна, то в условиях прямого конфликта с Россией скрывать психический недуг стало уже невозможно.

Война с Россией — это транзит ее газа по территории Украины.

Украина наращивает торговые отношения с Россией, потому что она страна-агрессор.

Чтобы побороть коррупцию, надо ее возглавить.

Чтобы отделить церковь от государства, надо создать государственную церковь и возглавить ее, и т.д. Общество, однако, не захотело вслед за Петром Алексеевичем свихиваться и скатываться в двоемыслие:

Как всякий больной шизофренией Порошенко не в состоянии осознать, что он болен. Ему кажется, что все его действия рациональны и вполне логичны и он искренне раздражен своим рейтингом, который просто несовместим с претензиями на второй срок. Точно также пьяный человек всегда утверждает, что он абсолютно трезв.