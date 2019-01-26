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Главред (Украина): Порошенко заканчивает свое президентство очень скверно 

ИноСМИ 57 минут назад
Причиной этого является его раздвоенное сознание, что явилось следствием его двойственного положения политика и бизнесмена одновременно. Когда вы пытаетесь возглавлять коррупцию и одновременно бороться с ней, то это лишь вопрос времени, когда вы свихнетесь.
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Петр Алексеевич уже давно в украинской политике — около 20 лет — и все эти годы он страдал шизофренией, потому что всегда занимал высокие государственные посты и его бизнес-империя стремительно росла. Но если в мирное время шизофрения Порошенко была не так заметна, то в условиях прямого конфликта с Россией скрывать психический недуг стало уже невозможно.
Общество, однако, не захотело вслед за Петром Алексеевичем свихиваться и скатываться в двоемыслие:
  • Война с Россией — это транзит ее газа по территории Украины.
  • Украина наращивает торговые отношения с Россией, потому что она страна-агрессор.
  • Чтобы побороть коррупцию, надо ее возглавить.
  • Чтобы отделить церковь от государства, надо создать государственную церковь и возглавить ее, и т.д.
Как всякий больной шизофренией Порошенко не в состоянии осознать, что он болен. Ему кажется, что все его действия рациональны и вполне логичны и он искренне раздражен своим рейтингом, который просто несовместим с претензиями на второй срок. Точно также пьяный человек всегда утверждает, что он абсолютно трезв.
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Комментарии39
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